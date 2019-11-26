Diyanet'in maaşları katılım bankasından

Diyanet İşleri Başkanlığı, maaş ödemelerinde faizsiz finans kurumlarıyla çalışmaya başlıyor. Alınan kararla birlikte 1 Kasım tarihinden itibaren din görevlilerinin ödemeleri katılım bankaları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 bin din görevlisinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesi için gerekli talimatı verdi.

Kısa süre önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla hazırlık araştırmaların yapılması ve sürecin işletilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 10 kişilik bir komisyon kurulmuştu. Oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve komisyon üyeleri personelin maaş ve ücretlerinin faizsiz finans kurumları üzerinden ödenmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Ali Erbaş

BANKALARLA MASAYA OTURULDU

Yaklaşık 3 ay önce çalışmalar hız kazanırken, faizsiz finans kuruluşlarının temsilcileriyle belli periyotlarda toplantı yapan komisyon üyeleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve üye 6 katılım bankasının temsilcileriyle de toplantılar yaptı. İtinalı şekilde hiçbir detay atlanmadan süreç ele alınırken, sürecin sürdürülebilirliği de ele alındı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından komisyon tarafından Erbaş'a sunulan raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve ücretlerinin katılım bankaları aracılığıyla ödenebileceğini aktardı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da bir süre incelenen rapor üzerinden faizsiz bankalarla çalışma kararı verildi. Katılım bankalarının şehirlerdeki şube ağına göre hangi ilde hangi banka ile çalışılacağına ise illerdeki müftülüklerde kurulacak olan komisyonlar karar verecek.

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MÜFTÜLÜKLER TERCİH YAPACAK

Komisyon tarafından aktarılan rapor sonrası Erbaş'ın imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede, 1 Kasım 2019'dan geçerli yapılacak kurum maaşı ödeme protokollerinde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istenildi. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 150 bini aşkın personelin maaş ve ücretleri, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenecek. İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar vermek üzere bir komisyon kuracak.

İHALE USULÜYLE BELİRLENECEK

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunulması halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında kurulan komisyonda üç kişi yer alacak. Komisyon, maaş ve ücretlerin ödeneceği bankayı birkaç ay içerisinde tespit edecek. İl müftülükleri tarafından açılacak kurum maaş ödeme protokol ihalelerine TKBB üyesi katılım bankaları katılabilecek.