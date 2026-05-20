Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Diyanetten istihdam müjdesi: 1128 personel alımı yapılacak

Diyanetten istihdam müjdesi: 1128 personel alımı yapılacak

12:0120/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 sözleşmeli personel alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 sözleşmeli personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere sözlü sınavla 338 koruma ve güvenlik görevlisi, 216 aşçı ve 574 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Şartları taşıyan adaylar 22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlara sözlü sınav sonucuna göre 1128 sözleşmeli personel alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda 338 koruma ve güvenlik görevlisi, 216 aşçı, 574 temizlik görevlisi istihdam edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Aşçı
#Temizlik görevlisi alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ve maaşlar ne zaman hesaplara yatacak 2026?