Diyarbakır ve Van'da girişimci rüzgarı

Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Girişimci Kütüphanesi” projesi, Van ve Diyarbakır’da genç girişimcilere ilham verdi.
Van’da başlayan ve Diyarbakır’da devam eden programlar, bölgedeki gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını artırmayı, yerel potansiyeli bilgiyle buluşturmayı hedefledi.
HEDEF HER ŞEHİRDE BİR GİRİŞİMCİ KÜTÜPHANESİ
GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, kütüphaneleri yalnızca bilgi merkezleri değil, aynı zamanda fikirlerin doğduğu yaratıcı alanlar olarak tanımladı. Taşdemir, "Girişimcilik sadece iş kurmak değildir; hayal kurmak, topluma fayda sağlamak ve değişimin öncüsü olmaktır” ifadelerini kullandı. Taşdemir, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, projenin sadece Van ve Diyarbakır’la sınırlı kalmayacağını, kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, şunları kaydetti: “Hedefimiz, her şehirde bir girişimci kütüphanesi kurarak bilgiyle hayali, fikirle cesareti buluşturmak. Girişimciliği büyük şehirlerle sınırlı tutmuyoruz; her yerde üretken gençler var."
BU BAŞARILARI ALKIŞLAMAK ZORUNDAYIZ
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise girişimcilik ekosisteminin gelişebilmesi için yerel aktörlerin rolünün önemine değinerek, “Girişimcileri alkışlamak, desteklemek ve bu süreci toplumsal bir farkındalık haline getirmek zorundayız” dedi.
Gençler başarı hikayelerinden ilham aldı
- Program kapsamında gençlerle birebir mentorluk görüşmeleri yapıldı. Katılımcılar fikirlerini paylaşma, proje önerilerini sunma ve girişimcilik alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca sosyal girişimcilik, vizyoner liderlik, dijital dönüşüm, marka stratejisi ve bölgesel kalkınma gibi konular ele alındı. Gençler, hem yerel girişimcilerin başarı hikâyelerinden ilham aldı hem de kendi projeleri için yol haritaları oluşturdu.