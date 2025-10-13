Lüks konutta yön değişti

Üst gelir grubundaki alıcılar, şehir dışındaki villalar yerine artık merkezi konumda, yüksek metrekareli rezidans daireleri tercih ediyor. Bu dönüşümün örneklerinden biri de Türkerler Holding’in Nispetiye’deki Çiftçi Towers Türkerler projesi. Proje, geniş yaşam alanları ve manzarasıyla şehir merkezinde villa konforu sunmayı hedefliyor. Dairelerin metrekare fiyatı ortalama 15 bin dolar seviyesinde.

Türkerler GYO, 111 dairenin satışına başladı ve konutların yüzde 20’si alıcı buldu. Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, şunları kaydetti: “Artık lüks kavramı, sadece geniş bahçeli bir evle değil; şehir merkezinde yüksek metrekareli, manzaralı ve tam hizmetli rezidans yaşamı ile özdeşleşiyor. İnsanlar zamanı verimli kullanmak, iş yaşamının merkezine yakın olmak istiyor. Merkezi konumda, yüksek standartlarda alanlara talep artıyor."