Ekonomi Diyarbakırda petrol mesaisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyarbakır’da petrol mesaisi

Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi yapılacak. Birkaç hafta içerisinde bölgede denemelere başlayacaklarını açıklayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Netice alırsak yılda en az 5-6 tane hidrolik çatlatma yöntemiyle üretim planlıyoruz" dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi yapılması planlanıyor.
​Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi yapılması planlanıyor.

Yurt içindeki yer altı arama faaliyetleri hakkında bilgi veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Diyarbakır’da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık. Sadece düşeyde bir hidrolik çatlatma yöntemiydi. Şu anda hem düşey hem de yatay ilerleyerek hidrolik çatlatmayı da ilk defa denemiş olacağız. Birkaç hafta içerisinde orada denemelere başlayacağız" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dönmez, hidrokarbonla petrol aramaları için şunları söyledi:

HİDROKARBONDA HEDEF 135 KUYU

Geçtiğimiz yıl 65-70 sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama 30-35 özel sektör sondajları da gelir. Türkiye Petrollerinin günlük ortalama üretimi de 45 bin varillerde seyrediyor. Orada da arkadaşlarımıza dedim ki 'bunu 50 bin üstüne çıkarmamız lazım, artık bu seviyeler bize yetmiyor.' Bizim petrol kaynaklarımıza baktığımızda keşif ve üretim yapılan Güneydoğu sahalarımız var; Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis civarında, bir de Trakya’da sahalarımız var.

Trakya’daki sahalarımız daha çok gaz sahası. Ama Türkiye’de daha henüz araması yapılmamış İç Anadolu, Doğu Anadolu dahil birçok yerimiz var. Şimdi buralarda önce jeofizik testlerin, aramaların, yani sismiklerin yapılması gerekiyor. Yine İskenderun, Adana, Konya civarlarında da aramalarımız var.

REKLAM

SAHA KEŞFİ YAPILDI

Birkaç ay önce de Diyarbakır’da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatmayla üretime başladık. Sadece düşeyde hidrolik çatlatma yöntemiydi. Şu anda hem düşey hem de yatay ilerleyerek hidrolik çatlatmayı da ilk defa denemiş olacağız. Birkaç hafta içinde orada denemelere başlayacağız.

Bizim için önemli, çünkü oradaki petrolümüz ağır, sıkışmış bir petrol. Üretim zorlukları fazla, dolayısıyla maliyetleri yüksekti. Bu hidrolik çatlatmayla daha önce üretemediğimiz petrolü üretme imkânına kavuşacağız. İlk denememiz olumlu, şimdi arkadaşlar yataydakini de deniyorlar. Oradan da netice alırsak yılda en az 5-6 tane hidrolik çatlatma yöntemiyle üretim planlıyoruz.

Faiz düştü ezber bozuldu
EKONOMİ
Faiz düştü ezber bozuldu
Faiz düştü ezber bozuldu

Faiz düştü ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
Türk tırlarına gümrük zulmü

Türk tırlarına
gümrük zulmü

Suudiler, Türk araçlarını gümrükte bekletiyor.
Korgeneraller<br> YAŞ'ı bekliyor

Korgeneraller
YAŞ'ı bekliyor

Erdoğan, başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.
Mossad’a top atışı

Mossad’a top atışı

İsrailli ajanların yardımına ABD yetişti.
Maraş açılacak

Maraş açılacak

Maraş'ın açılması için ilk adım atıldı.

Avrupa<br> 'düşman' görüyor

Avrupa
'düşman' görüyor

Türkiye 'muhacir' görüyor, Batı 'tehdit' diyor.

Önce 48, sonra <br>72 saatlik grev

Önce 48, sonra
72 saatlik grev

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yeni grev kapıda.

Diyarbakır'da<br> petrol mesaisi

Diyarbakır'da
petrol mesaisi

Hidrolik çatlatmayla petrol üretilecek.
İlk teşekkür Amasya'ya

İlk teşekkür Amasya'ya

Bahçeli, 3T gezilerine yarın başlıyor.
MİT ve TSK'dan<br>'mikro cerrahi' operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.