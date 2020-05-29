Ekonomi Doğa Kolejinden sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim imkanı
İŞ DÜNYASI

Doğa Koleji'nden sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim imkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji okullarında sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
​Doğa Koleji
​Doğa Koleji

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ ETA Vakfı bünyesinde hizmet veren Doğa Kolejinin artık üniversitenin bir parçası olduğunu, bundan da gurur ve onur duyduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde işin meşakkatini ve yükünü çektiğini aktaran Karaca, çocuklarının eğitimini Doğa Kolejinde sürdürmek isteyen her kademeden sağlık çalışanına hiç kimseye uygulamadıkları bir indirim yüzdesiyle katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Karaca, "Yüzde 50 indirimi sağlık çalışanlarının tümüne sağlayacağız. Doktorundan yardımcı personeline, hemşiresinden teknisyenine kadar bütün katmanlarda olan sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim imkanı sunacağız." dedi.

Sağlık personelinin, velisi oldukları tüm çocukları için bu imkandan faydalanabileceğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Bütün Türkiye'de 200'ün üzerinde okulumuz, 150'nin üzerinde kampüsümüz var. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak okullarımıza zaten bir kalite güvencesi getiriyoruz. Ek olarak da sağlık çalışanlarına yönelik İcra Kurulunda bu kararı aldık. Ben de bunu burada açıklamaktan gurur duyuyorum."

"Uzaktan eğitimde en başarılı kurum biziz diyebilirim"

Prof. Dr. Mehmet Karaca, yeni eğitim-öğretimi için kayıt almaya devam ettiklerini dile getirerek, "Yeni kayıtlara haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğiz. Pandemi süreci bayağı bir sıkıntı oluşturdu. Online kayıt almaya çalışıyoruz ama hala yüz yüze kayıtları önemseyen velilerimiz var. Ama online kayıt yaparlarsa da o konuda da her türlü kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.

Doğa Kolejinin uzaktan eğitim sürecine, oluşturduğu altyapıyla devam ettiğini vurgulayan Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de mübalağasız bu işi en iyi yapan birim biziz, Doğa Kolejleri. Bu konuda da gerçekten iyi bir altyapımız vardı. Bu altyapıyı çok iyi kullandık. Özellikle öğretmenlerime, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir özveriyle online eğitimi sürdüler ve sürdürmeye devam ediyorlar. Sanırım en başarılı kurum biziz diyebilirim."

Karaca, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini de değerlendirerek, "Ülkemiz de bu konuda en başarılı ülkelerden biri. Sanırım en başarılısı diyebilirim. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, tüm hükümet yetkilileri inanılmaz özveri gösterdiler. Bu işte emek sarf ettiler. Süreci çok da iyi yönetiyoruz. Halkımız da bu konuda ciddi olarak duyarlı. Gerçekten bunu aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji'nden sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim imkanı
OYNAT 03:50
Doğa Koleji'nden sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim imkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji okullarında sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.


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