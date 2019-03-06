Doğru ortakla hızlı büyüme

Türkiye’deki markalar için fiyat ve rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone; satış kanalı, kategori, ürün seviyesinde pazar trendi analizleri, fiyat ve ürün karşılaştırmaları sunan bir şirket olarak önemli çalışmalar yapıyor. Bugüne kadar kendi kategorisinde önde gelen 42 kurumsal firmaya hizmet sağlayan markanın Kurucu Ortağı Cem Köz, bugünün rekabetçi piyasa sürecinin, artık şirketleri veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yönelttiğini söylüyor. Köz, şirket ve kurumların rekabet bilgilerini doğru araçlarla, güncel olarak takip ederek; hızlı aksiyon alıp, bilinçli fiyatlama yaparak karlılıklarını artırabildiğine işaret ediyor. Şirketlerin, öncelikle dijital dönüşümü doğru kavraması gerektiğine dikkati çeken Köz, şunları kaydediyor: “Firmalar sonrasında kendilerine uzman bir iş ortağı seçmeli ve siber güvenlik için tedbir almalılar. KOBİ’ler için eğitimi göz ardı etmemek ve veri analizine değer vermek de dijital dönüşüme yatırım yaparken dikkat etmeleri gerekenler arasında sayılabilir.”

Cem Köz

TÜKETİCİ UYGUN FİYAT ARIYOR

BrandZone olarak sundukları servislerle birlikte iş ortaklarının satış ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmede büyük bir fayda sağladıklarını ifade eden Köz, “Online mecrada da çok çeşitli hizmetler sunuyoruz. Online pazarı olarak adlandırılan Gittigidiyor, N11 ve Hepsiburada gibi mecralardaki dükkânların fiyatlarını takip ediyor; raporları dükkânların puanlarına, fiyatlarına ve isimlerine göre ayrıştırarak çeşitli rekabet analizleri yapıyoruz. Hızlı tüketim ürünlerinde ise birim fiyatlara göre analizler hazırlıyoruz” diyor. Ayrıca, online banner kampanyalarını takip ederek; satış kanalları ve markalar bazında fiyat endeksleri hazırladıklarını anlatan Köz, “BrandZone olarak şirketlere hem rekabeti hem de ürün gamını doğru inceleyerek kapsamlı bir fiyat çalışması yapmalarını ve fiyat değişimlerini günlük olarak takip etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullanıyor. Köz, tüketicinin eğer belli bir marka tercihi varsa, o markanın ya da istenilen ürünün çeşitli marketler içerisinde en uygun fiyatlısını bulmaya çalıştığını vurguluyor. Bu nedenle tedarikçilerin çeşitli kanallardaki fiyatları yakından izlediklerini işaret eden Köz, satış kanallarının belli bir ürün için tüketicilere en uygun fiyatlı opsiyonu sunmak istediklerini gördüklerini aktarıyor. Cem Köz, müşterinin bunu yaparken de BrandZone’nun fiyat karşılaştırma, rekabet raporu hizmetlerinden faydalandığını anlatıyor. 2018’i yüzde 60 oranında bir büyümeyle kapattıkları bilgisini paylaşan Köz, 2019’da ise yaklaşık olarak yüzde 50 oranında bir büyüme öngördüklerini bildiriyor.

REKLAM

TİCARET HACMİ 23 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

2018’in ilk yarısının sektör açısından oldukça hareketli olduğunu kaydeden Cem Köz, ikinci yarısında ise döviz kurlarının yükselmesi sonucunda iç talepte daralma yaşandığını hatırlattı. İç pazardaki daralmanın, turist sayısındaki rekor artış ve yabancıların yoğun talebiyle dengelendiğini aktaran Köz, şöyle devam etti: “2018’deki reel büyümenin yüzde 5-10 arasında olduğunu söyleyebiliriz. 2012’de yüzde 1,7 olan e-ticaretin perakendedeki toplam payı 2018’de yüzde 4,1’e yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi 23 milyar lirayı aştı. 2019’da e-ticaretin toplam perakendedeki payının yüzde 5’in üzerine çıkması bekleniyor.”

PERAKENDE DİJİTALE KAYIYOR

Perakende sektöründeki büyümenin bu yıl da sürmesini beklediklerini ifade eden Cem Köz, “Tüketicinin alışveriş alışkanlıkları değiştikçe, perakende sektörünün de dijitale doğru kaydığını ve markaların bu alanlara daha fazla yatırım yaptıklarını göreceğiz. Artan e-ticaret hacmi, yüksek indirim kampanyalarının sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz” diyor.