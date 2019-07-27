Doğu Akdeniz’de iş birliği yapalım

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerindeki kararlı tavrı iş birliği davetlerini de beraberinde getirmeye başladı. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Akdeniz'de Rus şirketlerin başarılı enerji projeleri yürüttüğünü belirterek, "Eğer ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir" dedi.

Rusya'nın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nden de geçtiğimiz hafta Türkiye ile bölgedeki enerji projelerinde iş birliği yapılması gerektiğine yönelik açıklamalar gelmişti. GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur. Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye'ye iş birliği mesajı gönderiyoruz" derken, GKRY Enerji Bakanı Yorgos Likkotripis de "Türkiye'yi bir rakip değil ortak olarak görmek isteriz. Bu açıkça herkesin arzusu" diye konuşmuştu. Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde merkezi konuma yükselen Türkiye'ye yakın zamanda başka ülkelerden ve uluslararası enerji devi şirketlerden de iş birliği çağrılarının gelmesi bekleniyor.

İKİLİ TİCARET KATLANABİLİR

Öte yandan Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler enerjinin yanı sıra ticarette de artıyor. Rusya Bakan Novak, Türkiye ile Rusya arasında ilk beş aylık süredeki ticaret hacminin 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu miktarın katlanarak artabileceği mesajını verdi. Novak, "Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Novak'ın eş başkanlığındaki Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı, Antalya'da yapıldı. KEK toplantısının ticari ve ekonomik ilişkilerin koordinasyonu konusunda önemli bir işlev yürüttüğünü aktaran Novak, ticaret, enerji, bankacılık alanlarında yedi çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Aleksandr Novak (Ayakta soldan 2 ) ve Ruhsar Pekcan (Ayakta soldan 3)

ENGELLER BİR BİR KALKIYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 25,5 milyar dolar olduğuna değinen Novak, şöyle devam etti:

“Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı bu yönde yürütmeliyiz, engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmalıyız, iş alanları ortaya koymalıyız. Hükümetler, devlet kurumları, iş çevreleri ve dernekler arasında bu yönde adımlar atıldı. Ticari engellerinin kaldırılmasına yönelik dün bir adım daha atıldı. Devlet Başkanımız Sayın Vladimir Putin bir karar imzaladı, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz girebilecek. Uluslararası taşımacılık yapan sürücüler için de vize kaldırıldı. Bu adım, toplantımız için güzel bir hediye oldu.”

TİCARETTEKİ TÜM ENGELLER KALKMALI

Söz konusu Türkiye-Rusya arasındaki KEK toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Birbirlerini tamamlayan dinamik pazarlarıyla Türk-Rus ekonomik, ticari ilişkilerinin önü son derece açıktır. Çok ciddi potansiyel bulunmaktadır. Hükümetler olarak her türlü desteği vermeye hazırız ama asıl iş siz iş insanlarına düşüyor” dedi. Ayrıca Pekcan; Rusya ile tarım ihracatında karantina denetiminden kaynaklanan sorunların aşılması, ortak projeler yapılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, hizmet ticareti yatırım anlaşmasının mevcudun ötesine ulaştırılması gibi konuların ise gündemde kaldığını belirtti. Bakan Pekcan, en kısa zamanda 2015’teki vize serbestisine dönmeyi beklediklerini de aktardı.