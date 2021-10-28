Ekonomi Doğu Akdenize stratejik yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Akdeniz’e stratejik yatırım

Türkiye, önümüzdeki yıl Doğu Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasında çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa etmeye hazırlanıyor. Türkiye önderliğinde düşünülen transit yük odaklı proje, Deniz İpek Yolu bakımından stratejik önem taşıyacak.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
​Doğu Akdeniz’e stratejik yatırım
Arşiv

Dünyanın ve bölgesinin stratejik transit ülkesi olmayı hedefleyen Türkiye, bu kapsamda bir yandan kara yolu ve demir yolu yatırımlarına hız verirken, şimdi de denizlerde atacağı adımla ticarette Deniz İpek Yolu olarak anılacak bir koridora imza atacak.

Türkiye’nin küresel ticarette etkinliğini artırmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Programı’nda, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı Ana Konteyner Limanı Projesi’ne yer verildi.

Karadeniz’de Zengezur heyecanı
DÜNYA
Karadeniz’de Zengezur heyecanı

ETÜT-PROJE 2022’DE TAMAM

Programda yer alan bilgilere göre; Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2022 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak. Çin’in 68 ülkeyi kapsayan uluslararası altyapı programı Kuşak ve Yol Projesi bünyesindeki Orta Koridor’un, Türkiye önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesini sağlamak için düşünülen transit yük odaklı Ana Konteyner Limanı Projesi, Deniz İpek Yolu bakımından stratejik önem taşıyacak.

DENİZDE KAVŞAK NOKTASI

Dünya genelinde yıllık 20 trilyon doların üzerinde olan ticaret hacminin yüzde 80’ini deniz yolu ile gerçekleşirken, ortaya çıkan 12 milyar tonluk yük hacminde en önemli kavşak noktasını ise Doğu Akdeniz bölgesi oluşturuyor. Üç kıtaya bakan yüzüyle, Doğu Akdeniz limanları, transit süreyi kısaltması bakımından büyük avantaj sunacak. Çin’den Batı Afrika kıyılarına, Süveyş Kanalı veya Ümit Burnu güzergahından 35 günlük transit sürelerde ulaşılırken, Mersin yahut İskenderun aktarmalı demir yolu ve deniz yolu entegrasyonu ile bu sürenin yarıya indirilmesi mümkün olacak.

Konteyner bazlı lojistik sektörünün, 2024 yılına kadar her yıl yüzde 3,5 büyümesi ve 951 milyon TEU/yıl miktarına ulaşılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz uyarısı: Bu eylemlere alet olmayın
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz uyarısı: Bu eylemlere alet olmayın
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
Mustafa Sarıgül: Bidendan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

​Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına TVNET canlı yayınında net cevap.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık, dünden bu yana ülkenin gündeminden düşmeyen 'muz' videolarını çeken Suriyeli vatandaşların sınır dışı edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
Gündem

Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. "CHP'yi bölüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı." diye konuştu.
Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
Dünya

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Fransa'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi. Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.