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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Doğu Akdeniz’e yazılımla takip: Türkiye’den habersiz kuş uçmayacak

Doğu Akdeniz’e yazılımla takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar Türk boğazları gemi trafik hizmetlerindeki yazılımları millileştiriyor. Yerli ve milli yazılım boğazlardan sonra KKTC ve Doğu Akdeniz’i de kapsayacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye’den habersiz kuş uçmayacak.
Türkiye’den habersiz kuş uçmayacak.

Deniz emniyetinin seyir, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsur olan gemi trafik hizmetleri, dijitalleşen dünyada Türkiye’nin denizcilik alanında yapmış olduğu en önemli yatırımlardan biri. Gemi trafik hizmetleri radarlar, otomatik tanımlama sistemi, sensörler, normal ve gece görüş kameraları, telsiz haberleşme cihazları gibi birçok elektronik sistemin entegrasyonu ile oluşturuldu. Sistem deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini arttırıyor.

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YERLİ VE MİLLİ YAZILIM

Konunun stratejik öneme sahip olmasından dolayı gemi trafik hizmetlerine ilişkin yazılımların yerli ve milli olması için geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve HAVELSAN arasında protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda ilk olarak Türk boğazları gemi trafik hizmetlerinin yenilenmesi ve millileştirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu yılın sonunda sistemin tamamlanması planlanıyor. Proje ile tüm bu altyapı millileştirilecek ve bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlanacak.

DOĞU AKDENİZ VE KKTC

Bu yerli ve milli yazılım Türk boğazlarından sonra Türkiye’nin kritik önem verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’i de kapsayacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir programda sismik araştırma gemilerinin Akdeniz'deki çalışmalarına tam destek verdi. Tacoy 'Buradan bir selam göndermek istiyorum. Yavuz gemisine, Fatih gemisine, Oruç'a.. Hayrettin Paşa gemisine' ifadelerini kullandı.


KKTC’YE GÖZETLEME İSTASYONU VE GEMİ MERKEZİ KURULACAK

  • Projesi kapsamında KKTC’ye 1 gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Merkez ve istasyonlara ilişkin inşaat çalışmaları devam ediyor. Sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ise inşaatları bittikten sonra Bakanlık tarafından tamamlanacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek.

KUŞ UÇMAYACAK

Proje tamamlandığında Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik alanlarını 7/24 izleyerek kontrol edecek ve deniz egemenlik alanlarında stratejik konumunu sağlamlaştıracak.

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