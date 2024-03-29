Doğu’ya iki yeni turistlik hat

Türkiye, şubat ayında 2 milyon 294 bin yabancı ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 22,68 oranında artış yaşandı. Yıla 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlayan Türkiye’nin 2024’ün ilk 2 ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise geçtiğimiz yıla göre, yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 kişi oldu.