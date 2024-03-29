Doğu’ya iki yeni turistlik hat

Turistik hatta, Ankara merkezli Diyarbakır ve Tatvan seferleri eklenecek. Diyarbakır ve Tatvan rotaları doğa tutkunlarını nisanhaziran arasında misafir edecek.
180 KİŞİ KAPASİTELİ
Diyarbakır’ın binlerce yıllık tarihini görme imkanını sunacak yeni rota bin 051 km uzunluğunda olacak. Ankara-Diyarbakır- Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. İlk sefer, Ankara’dan 19 Nisan’da başlayacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak. Gezginler illerin tarihini ve kültürel değerleri görme imkânı bulacak.
ELAZIĞ’DA 4 SAAT MOLA
9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşan bin 262 kilometrelik Ankara- Tatvan seferi Ankara’dan 17 Nisan’da başlayacak. Van Gölü’ne kıyısı olan Tatvan’da eşsiz manzaralara sahne olacak. Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirilecek. Tren, Ankara dönüşünde yolunda Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saat mola verecek.