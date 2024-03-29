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Ekonomi

Doğu’ya iki yeni turistlik hat

Devlet Demir Yolları tarafından gezginlere sunulan Doğu Ekspresi’nin yanı sıra turistlik 4 hattından biri olan Karaelmas Ekspresi de 17 Nisan’da ilk seferine çıkacak.

Mehmet Güney
04:00 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:38 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tatvan'a ilk sefer 17 Nisan'da gerçekleşecek.
Tatvan'a ilk sefer 17 Nisan'da gerçekleşecek.

Turistik hatta, Ankara merkezli Diyarbakır ve Tatvan seferleri eklenecek. Diyarbakır ve Tatvan rotaları doğa tutkunlarını nisanhaziran arasında misafir edecek.


180 KİŞİ KAPASİTELİ

Diyarbakır’ın binlerce yıllık tarihini görme imkanını sunacak yeni rota bin 051 km uzunluğunda olacak. Ankara-Diyarbakır- Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. İlk sefer, Ankara’dan 19 Nisan’da başlayacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak. Gezginler illerin tarihini ve kültürel değerleri görme imkânı bulacak.


ELAZIĞ’DA 4 SAAT MOLA

9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşan bin 262 kilometrelik Ankara- Tatvan seferi Ankara’dan 17 Nisan’da başlayacak. Van Gölü’ne kıyısı olan Tatvan’da eşsiz manzaralara sahne olacak. Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirilecek. Tren, Ankara dönüşünde yolunda Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saat mola verecek.


#Ekonomi
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#hat
3 saat önce
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