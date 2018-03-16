Dolar 3.91 lira

Dolar ve Euro yükselişle devam ediyor.

Yaklaşık 3.5 ayın zirvesini test eden dolar/TL saat 11.00 itibarıyla 3.91 seviyesinden işlem görüyor. Dün 4.8201 ile tarihi zirvesini test eden euro/TL ise aynı saatte 4.8019 TL'den el değiştiriyor.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, "TL'ye bakıldığında geçen hafta enflasyon beklentilerin üzerinde açıklandı ve bunu tahvillerde satış baskısını tetikleyen beklentilerin üzerinde gelen cari açık izledi. Türk tahvil getirileri oldukça büyük bir yükseliş kaydetti ve bu yükseliş dolar/TL ve euro/TL'ye de yansıdı" dedi ve ekledi:

"Bazı yatırımcılar, faiz oranlarının yeterince yüksek olmadığı bir zamanda ekonominin aşırı ısındığını düşünüyor. Ve aynı zamanda, Fed'in sıkılaştırma ivmesini hızlandırma ihtimali de düşünüldüğünde tüm bu faktörler dolar/TL ve euro/TL yukarı yönlü baskıya katkıda bulunuyor. Şimdi dikkatler TCMB'nin ne yapacağına çevrilmiş durumda."

TCMB'nin bir sonraki PPK toplantısı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

DOLAR İÇİN ENFLASYON BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de açıklanacak konut başlangıçları, sanayi üretimi ve tüketici güven endeks ile Avro Bölgesi şubat ayı enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın üzerinde kapanışların olması durumunda 3,9470'in direnç olarak izleneceğini bildiren analistler, olası geri çekilmelerde 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda olacağını ifade etti.

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