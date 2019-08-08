Dolar 4 ayın en düşüğünde

Merkez Bankası’nın faizleri 425 baz puan aşağıya indirmesi ekonomiye güveni artırdı. İş dünyasının yatırım iştahının artması ve ötelenen konut talebi alıma döndü. Olumlu hava para ve sermaye piyasalarına da pozitif yansıdı. Artan güvenle birlikte TL’ye yeniden yatırım yapan nitelikli yabancı yatırımcıların döviz bozdurup hisse senedine yönelmesi ve tahvil alımına gitmesi Türk Lirası’nın gücünü arttırdı.

TL POZİTİF AYRIŞTI

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının bir türlü durulmaması, küresel merkez bankalarının genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler de TL’nin diğer gelişmekte olan ülke paralarından ayrışarak güç kazanmasına destek oldu. Üç aydır düşüş trendinde olan dolar/TL dün 5.50'nin altına gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,4712’ye kadar geriledi.

FAİZİN KAZANÇ MARJI HALA ÇOK YÜKSEK

Merkez Bankası’nın faiz indirimine karşın birçok ülkeye göre Türkiye’nin yüksek faiz imkanı sunuyor olması, fonların Türkiye’ye ilgisini sıcak tutuyor. Analistler birçok yabancı yatırımcının son dönemde Türkiye piyasasını markaja aldığını, başka ülkelerde düşük faiz ile borçlanıp, bu paraları Türkiye’de TL’ye çevirip yüksek faizle paradan para kazandıklarına dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki eylül ayında tekrar bir faiz indirimine gitme ihtimalinin de satın alındığına vurgu yapan analistler, “Çoğu Türkiyeyi ve Türk piyasalarını zaten biliyor. Yakın geçmişte birçok fon burada ciddi paralar kazanarak ülkesine döndü. Şimdi de durum farklı değil. Ne olursa olsun burada diğer ülkelerde elde edemeyecekleri yüksek kazanç var. Bu kazancı da hiçbir şekilde görmezden gelemiyorlar. Türkiye’ye para girişi önümüzdeki süreçte daha hızlanacak” dedi.

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KRİTİK EŞİK AŞILDI

Dün sabah saatlerinde 5,5797 seviyelerine kadar gerileyen dolar, gün içinde 5,48 ile 5,54 bandında hareket etti. Dolar/TL’nin gün sonu kapanışı yüzde 0,75 düşüşle 5,4800 seviyesinden gerçekleşti. Avro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Önceki gün 6,1859’dan kapanan avro dün güne 6,20 seviyelerinden başladı. Daha sonra ise hızla 6,1310 seviyelerine kadar geriledi. Gün sonu kapanışını da yüzde 0,53 kayıpla 6,1570’ten yaptı. Analistler döviz cephesinde düşüşün önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtiyor. Dolarda kritik seviye 5,5820 olarak veriliyor. Bu seviyenin aşağıya doğru kırılması durumunda ise kurun hızla ilk etapta 5,44 seviyelerine kadar inebileceği söyleniyor.

DOLAR YATIRIMCISI TL’Yİ SORMAYA BAŞLADI

İyimser havanın artması yerli dolar yatırımcısını da heyecanlandırdı. Bankacılar henüz dolar mevduatlarında istatistiklere girecek büyüklükte bir çözülme olmadığını ama diğer alternatif yatırım araçlarının getirilerinin sorgulanmaya başlandığını ifade ediyor. Telefon trafiğinin arttığına dikkat çeken bankacılar, yabancı yatırımcının en çok mevduat faizi hesaplattığını, altın hesaplarla da ilgili getiri sorusu sorduğunu belirtiyor.

ÇİFTE İNDİRİM AKARYAKITA YANSIDI



Türkiye piyasalarını yakından ilgilendiren olumlu bir haber de ham petrol fiyatlarında yaşandı. Brent petrol ABD ve Çin ticaret savaşının talebi azaltacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle sert düştü. Brent vadelilerinin nisan zirvesinden bu yana kaybı yüzde 20’yi aştı. Ham petrolün varil fiyatı 56 dolara kadar sarktı. ABD Petrol Enstitüsü verilerine göre ham petrol stokları geçen hafta 3,4 milyon varil azaldı. Bir önceki hafta ise 6 milyon varil azalmıştı. Petroldeki gerileme iç piyasada benzin fiyatlarına olumlu yansıdı. Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli 28 kuruş indirim oldu. Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurundaki gevşeme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de bu hafta içinde 15-20 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.



