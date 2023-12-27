Dolar bazında net asgari ücret 9 yıl sonra yeniden 500 doların üzerinde

7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları ise dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yaptığı görüşme sonrasında kameralar karşısına geçerek, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
"Önceki yıla göre yüzde 100 arttı"
Dolar bazında net asgari ücret 9 yıl sonra yeniden 500 doların üzerine çıktı
Dolar karşılığı 578 dolar olan yeni asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini gördü.