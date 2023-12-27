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Ekonomi

Dolar bazında net asgari ücret 9 yıl sonra yeniden 500 doların üzerinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Dolar karşılığı 578 dolar olan yeni asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini gördü.

21:49 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:55 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları ise dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yaptığı görüşme sonrasında kameralar karşısına geçerek, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

"Önceki yıla göre yüzde 100 arttı"

Bakan Işıkhan açıklamasında,
"700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmakta"
dedi.
"Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."
vurgusunu yapan Bakan Işıkhan,
"Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir"
diye konuştu.

Dolar bazında net asgari ücret 9 yıl sonra yeniden 500 doların üzerine çıktı

Dolar karşılığı 578 dolar olan yeni asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini gördü.

Yıllara göre; asgari ücret miktarı ve dolar karşılığı şöyleydi:
AK Parti iktidarı öncesi (Net);
2001 -
143 dolar (122 TL)
AK Parti iktidarı sonrası (Net);
2002 -
190 dolar (226 TL)
2003 -
244 dolar (318 TL)
2004 -
343 dolar (350 TL)
2005 -
397 dolar (380 TL)
2006 -
391 dolar (419 TL)
2007 -
452 dolar (503 TL)
2008 -
525 dolar (546 TL)
2009 -
480 dolar (599 TL)
2010 -
532 dolar (658 TL)
2011 -
509 dolar (739 TL)
2012 -
520 dolar (803 TL)
2013 -
529 dolar (846 TL)
2014 -
499 dolar (1000 TL) (Gezi Parkı provokasyonları sonrası bir önceki yıla göre düşüş eğilimi)
2015 -
449 dolar (1300 TL)
2016 -
534 dolar (1404 TL)
2017 -
467 dolar (1603 TL) (15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bir önceki yıla göre düşüş eğilimi)
2018 -
394 dolar (2020 TL)
2019 -
415 dolar (2324 TL)
2020 -
381 dolar (2825 TL) (Koronavirüs pandemisi sonrası bir önceki yıla göre düşüş eğilimi)
2021 -
349 dolar (4253 TL)
2022 -
300 dolar (5500 TL)
2023 -
456 dolar (11402 TL)
2024 -
578 dolar (17002 TL)


#Asgari ücret
#Dolar
#Türkiye
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