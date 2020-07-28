Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dün global piyasalarda 9 yıllık rekorunu kıran altının ons fiyatı bugün de gelen alımlarla 2 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Saat 07:34 itibariyle gram altın 430 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1945 dolar seviyesinde. Çeyrek altın alış fiyatı 689,34 lira, satış fiyatı ise 706,75 liradan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8700 liradan, avro 8,0650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8680 liradan alınan dolar, 6,8700 liradan satılıyor. 8,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,0650 lira olarak belirlendi.

Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 8,0610 lira olmuştu.

Yatırımcılar Fed'in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyorlar.

Bu beklentiler altın bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı taşıdı.

