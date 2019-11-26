Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 26 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL Ankara'da Rus hava savunma sistemi S-400'ler için test yapıldığı haberlerinin ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL bu sabah güne 5.75 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
26 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
26 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Ankara Valiliği F-16 ve diğer hava araçlarının test uçuşları yapacağını açıklarken, medyada yer alan haberlerde söz konusu testin Rus savunma sistemi S-400’ler için yapılacağı belirtildi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.16 itibarıyla 5.7420-5.7440 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Ankara Valiliği’nden hafta sonunda yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında bugün ve yarın Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır” denildi.

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