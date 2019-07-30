Ekonomi Dolar hızla düşüyor 5,60ın altını gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar hızla düşüyor: 5,60'ın altını gördü

Dolar/TL'de bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken TL'de değer kazancı da devam ediyor. Güne 5.62 seviyesinin hemen altında başlayan dolar kısa bir süre içerisinde hızla düşüşe geçerek 5,60'ın altına inerek 5,57'yi gördü.

Haber Merkezi Reuters
30 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları
30 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolarda Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile başlayan aşağı yönlü eğilim seviyeyi 5,60'nın altına kadar indirdi.

Güne 5.6124/5.6172'den işlem görerek başlayan Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla 5,60'ın altına inerek 5,9550 seviyesini gördü. Aynı dakikalarda euro ise 6,23 seviyelerine kadar indi.

  • Ancak düşüş trendi bununla da sınırlı kalmadı. Saat 11:23 itibariyle dolar 5,5723 bandını görürüken, euro ise 6,2122 seviyesine indi.

Dolar/TL, geçen hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indirim kararı ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışılagelenin aksine sert faiz indirimleri yerine kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirmişti.

TCMB geçen hafta politika faizini 4.5 yıl aranın ardından 425 baz puan indirdi. Dalgalı bir seyrin ardından kur faiz indirimi öncesindeki 5.70’li seviyelerde dengelendi. Erdoğan’ın kademeli faiz indirimi çağrısı ile birlikte hem TL’de değer kazancı hem de tahvil bono getirilerinde düşüş hızlandı.

FED YÖN BELİRLEYECEK

Fed’in Çarşamba günü beklenen faiz kararında yatırımcılar 25 baz puan tahmin ettikleri bu indirimin devamının gelip gelmeyeceğine yönelik ipuçlarını izleyecekler.

  • Vadeli işlem kontratları yatırımcıların Fed’den 25 baz puan faiz indirimini fiyatlara yansıttıklarını, yarım puan faiz indirimi beklentisinin ise oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gelecek bir yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi fiyatladıkları göz önüne alındığında ise olası bir indirim kararından ziyade faizlerin bundan sonraki seyri hakkında Fed’den gelecek açıklamalar daha yakından izlenecek.

5 metrekarede üretip dünyaya satıyor
EKONOMİ
5 metrekarede üretip dünyaya satıyor

Fındık üreticilerine ''erken toplamayın'' uyarısı
EKONOMİ
Fındık üreticilerine ''erken toplamayın'' uyarısı

Vatandaşlık formülüyle tarihten silinecekler

Vatandaşlık formülüyle tarihten silinecekler

MİT siyah çantanın peşinde

MİT siyah çantanın peşinde

​Diplomatımızı şehit eden teröristin hedefinde siyah çanta mı vardı?
Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

​Bakan Pakdemirli 6 Ağustos'ta ödeme yapılacağını açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı.
Afetin<br> bilançosu açıklandı

Afetin
bilançosu açıklandı

​Düzce Valisi, Akçakoca için çağrıda bulundu.
İran'da artık yasal

İran'da artık yasal

​Çin dahil bir çok ülkeden madenciler akın ediyor.

Silah <br>fabrikasında yangın

Silah
fabrikasında yangın

Müdahale için iki ilden helikopter istendi.

'Kesmeyin' çağrısı

'Kesmeyin' çağrısı

​Irak'ın alımları durdurması sektörde krize yol açtı.
5,60'ın altında

5,60'ın altında

TL değer kazanıyor dolar ve euro ise hızla düşüyor.
3 terörist daha etkisizleştirildi

3 terörist daha etkisizleştirildi

​Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Galatasaray yolunda

Galatasaray yolunda

​Sarı-kırmızılılar yıldız golcüye kavuşuyor.
Maraş'ın<br>tapusu bizde

Maraş'ın
tapusu bizde

Tamamının Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den son dakika sağanak ve sel uyarısı.
Muvazzaflara operasyon

Muvazzaflara operasyon

​İzmir'de kripto 23 FETÖ'cü tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.