Dolar hızla düşüyor: 5,60'ın altını gördü

Dolarda Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile başlayan aşağı yönlü eğilim seviyeyi 5,60'nın altına kadar indirdi.

Güne 5.6124/5.6172'den işlem görerek başlayan Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla 5,60'ın altına inerek 5,9550 seviyesini gördü. Aynı dakikalarda euro ise 6,23 seviyelerine kadar indi.

Ancak düşüş trendi bununla da sınırlı kalmadı. Saat 11:23 itibariyle dolar 5,5723 bandını görürüken, euro ise 6,2122 seviyesine indi.

Dolar/TL, geçen hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indirim kararı ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışılagelenin aksine sert faiz indirimleri yerine kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirmişti.

TCMB geçen hafta politika faizini 4.5 yıl aranın ardından 425 baz puan indirdi. Dalgalı bir seyrin ardından kur faiz indirimi öncesindeki 5.70’li seviyelerde dengelendi. Erdoğan’ın kademeli faiz indirimi çağrısı ile birlikte hem TL’de değer kazancı hem de tahvil bono getirilerinde düşüş hızlandı.

FED YÖN BELİRLEYECEK

Fed’in Çarşamba günü beklenen faiz kararında yatırımcılar 25 baz puan tahmin ettikleri bu indirimin devamının gelip gelmeyeceğine yönelik ipuçlarını izleyecekler.

Vadeli işlem kontratları yatırımcıların Fed’den 25 baz puan faiz indirimini fiyatlara yansıttıklarını, yarım puan faiz indirimi beklentisinin ise oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gelecek bir yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi fiyatladıkları göz önüne alındığında ise olası bir indirim kararından ziyade faizlerin bundan sonraki seyri hakkında Fed’den gelecek açıklamalar daha yakından izlenecek.

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