Ekonomi Dolar hızla düşüyor İşte son seviye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6 TL'nin altında (28 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları)

Dolar hızla düşüyor: İşte son seviye

ABD/AB ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle bir ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar düşüşünü yeni günde de sürdürerek 5,95 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise 7 liranın altına gerileyerek 6,93 seviyelerini gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları
28 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar/TL 6 seviyesinin altına işlem görmeyi sürdürüyor. Dolar/TL böylece bir aylık bir aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmiş oldu.

Dünkü düşüş yeni güne de taşıyan dolar İstanbul serbest piyasada 5,95 seviyelerine kadar geriledi. Dolarla birlikte düşüşte olan avro da 6,93 seviyelerini gördü.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0250 lira olmuştu.

100 bin puanı aştı

Banka hisselerinin öncülüğünde yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks dün 1 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin puanın üstüne çıktı.

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