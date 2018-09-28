Dolar hızla düşüyor: İşte son seviye

Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar/TL 6 seviyesinin altına işlem görmeyi sürdürüyor. Dolar/TL böylece bir aylık bir aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmiş oldu.

Dünkü düşüş yeni güne de taşıyan dolar İstanbul serbest piyasada 5,95 seviyelerine kadar geriledi. Dolarla birlikte düşüşte olan avro da 6,93 seviyelerini gördü.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0250 lira olmuştu.

100 bin puanı aştı

Banka hisselerinin öncülüğünde yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks dün 1 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin puanın üstüne çıktı.



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