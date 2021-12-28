Ekonomi Dolar kurundaki sert düşüşe rağmen raflarda eski etiketler duruyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kurundaki sert düşüşe rağmen raflarda eski etiketler duruyor

Ekonomide açıklanan yeni model ve alınan tedbirlerin ardından dolar kurundaki sert düşüşe rağmen beklenen indirimler raflara yansımadı. Gıdadan tekstile, ayakkabıdan temizlik ürünlerine kadar tüm ürünlerde 20 Aralık’tan önceki tarihli etiketler duruyor. Değişenlerde ise indirim yüzde 5’i geçmiyor.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Dolar kurundaki sert düşüşe rağmen raflarda eski etiketler duruyor
Yetkililerin marketlerdeki fiyat denetimleri devam ediyor.

Döviz kurundaki sert düşüşün etiketlere nasıl yansıdığını gözlemlemek için İstanbul Eyüpsultan’da çarşı/pazar dolaştık. İlk hedefimiz temel gıda ürünleri oldu.

Döviz kuru gerekçesiyle en çok zam yapılan yumurta, beyaz peynir, zeytin, makarna, un, sıvıyağ ve pirinç gibi temel gıdaların fiyatları döviz kurunda yaşanan yüzde 40’lık geri çekilmeye rağmen olduğu gibi duruyor.

Siirt'te market ve iş yerlerinde haksız fiyat denetimi yapıldı
OYNAT 00:45
Siirt'te market ve iş yerlerinde haksız fiyat denetimi yapıldı
Siirt'te zincir marketlerde haksız fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ketteki marketlerde denetimlerde bulundu.

Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı.

Başka bir marketteki etikette ise 8 Aralık tarihi dikkat çekti.
Başka bir marketteki etikette ise 8 Aralık tarihi dikkat çekti.

İNDİRİMLER YÜZDE 5’İ GEÇMEDİ

Etiketlerin üzerinde yazan tarihler dikkatimizi çekti. Raflarda, tezgahlarda hala doların düşüşe geçtiği 20 Aralık’tan önceki etiketler duruyor. Dövizin yükseliş döneminde gün içinde birkaç kez etiket değiştiren satıcılardan bazıları da fiyatları 20 Aralık’tan sonra güncellemiş; ancak o ürünlerdeki indirim de yüzde 5’i geçmemiş.

Bir marketteki etikette satış fiyatının en son 17 Kasım’da değiştirildiği görüldü.
Bir marketteki etikette satış fiyatının en son 17 Kasım’da değiştirildiği görüldü.

Yüksek kur döneminde çok oynak olan ürünlerin bazılarında ise hiç etiket yok. Fahiş fiyat artışlarının yaşandığı temizlik ürünlerindeki indirimler de kuruşlarla ifade edilecek kadar az.

TEKSTİLDE DE AYNI MANZARA

Tekstil ve ayakkabıda da durum gıda ürünlerinden farksız. Birçok mağazada kontrol ettiğimiz ürünlerde üst üste vurulan etiketlerle fiyatların arttırıldığını gördük.

İndirim etiketlerine ise sadece sezon ürünü olmayan yazlık kıyafet ve ayakkabılarda denk geldik. Gıda ürünleri satan esnaf da fiyatlarda çok fazla indirim olmadığını belirtiyor. Gerekçe ise şöyle aktarılıyor: “Şu an stoklarda bulunan ürünler eski kurdan alındı. Bu yüzden stoklardaki ürünler tükenmeden fiyatlarda herhangi bir indirim yaşanmaz.”

Vatandaş hesap soruyor

  • Alışveriş yapan vatandaşlar da etiketlerden dertli. Bir vatandaş, “Dolar artıyor diye dünyanın zammını yaptınız, işte şimdi dolar düştü, bu fiyatları neden indirmiyorsunuz? Fiyatlar inmeli, bizim üzerimizden haksız kazanç sağlayamazsınız” diye tepki gösterdi.

Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi: Ürünler tek tek kontrol edildi
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Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi: Ürünler tek tek kontrol edildi
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, zincir marketlerde reyonları tek tek dolaşarak Bakanlığa iletmek üzere fiyatlarını ve gramajlarını not aldı. Alışverişe gelen vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını belirterek, 'Haberlerde izlediğim kadarıyla denetimler yapılıyor. Ama etiketlere yansımadığını düşünüyorum. İndirimlerin çok az miktarda olduğunu gördüm. Alabilen var alamayan var. Bu da vatandaşa zulüm. Gidişatın olumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacak.' ifadelerini kullandı.

Stokları etiket bitirir
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Stokları etiket bitirir
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