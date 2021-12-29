Dolar kurunu gizleyen Google yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktu
Geçtiğimiz günlerde dolardaki düşüşün ardından 'dolar bilgisini gösteren modülü' yayından kaldıran Google, kurun birkaç gündür Türk lirası karşısında yükseliş göstermesinin ardından uygulamayı yeniden devreye soktu.
Arama motoru Google'da; geçtiğimiz haftaya kadar, "dolar" araması yapıldığında anlık kur bilgisini gösteren modül gösteriliyordu. Türkiye'nin devreye soktuğu yeni mevduat modelinin ardından dolardaki sert düşüş sonrası, modülün gösterimi durdurulmuştu.
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ GOOGLE YENİDEN DEVREYE SOKTU
Geçtiğimiz günlerde dolardaki düşüşün ardından 'dolar bilgisini gösteren modülü' yayından kaldıran Google, kurun birkaç gündür Türk lirası karşısında yükseliş göstermesinin ardından uygulamayı yeniden devreye soktu.