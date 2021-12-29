Ekonomi Dolar kurunu gizleyen Google yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kurunu gizleyen Google yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktu

Geçtiğimiz günlerde dolardaki düşüşün ardından 'dolar bilgisini gösteren modülü' yayından kaldıran Google, kurun birkaç gündür Türk lirası karşısında yükseliş göstermesinin ardından uygulamayı yeniden devreye soktu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar kurunu gizleyen Google yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktu
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Arama motoru Google'da; geçtiğimiz haftaya kadar, "dolar" araması yapıldığında anlık kur bilgisini gösteren modül gösteriliyordu. Türkiye'nin devreye soktuğu yeni mevduat modelinin ardından dolardaki sert düşüş sonrası, modülün gösterimi durdurulmuştu.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ GOOGLE YENİDEN DEVREYE SOKTU

Geçtiğimiz günlerde dolardaki düşüşün ardından 'dolar bilgisini gösteren modülü' yayından kaldıran Google, kurun birkaç gündür Türk lirası karşısında yükseliş göstermesinin ardından uygulamayı yeniden devreye soktu.

Google dolar kurunu gizlemeye başladı
EKONOMİ
Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Bakan Nebati kurdaki artışı değerlendirdi: Bu salınımlar dengesine girecek her şey kontrol altında
OYNAT 01:36
Bakan Nebati kurdaki artışı değerlendirdi: Bu salınımlar dengesine girecek her şey kontrol altında
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında Türkiye'nin yeni ekonomi stratejisinde detayları ve son durumu aktarıyor. Bugün dolar kurunda görülen artış hakkında açıklama yapan Nebati, bu durumun kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı olduğunu ifade etti ve 'Her şey kontrol altında. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek' diye konuştu.

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Dolardaki yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktular.
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