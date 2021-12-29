Dolar kurunu gizleyen Google yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktu

Bakan Nebati kurdaki artışı değerlendirdi: Bu salınımlar dengesine girecek her şey kontrol altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında Türkiye'nin yeni ekonomi stratejisinde detayları ve son durumu aktarıyor. Bugün dolar kurunda görülen artış hakkında açıklama yapan Nebati, bu durumun kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı olduğunu ifade etti ve 'Her şey kontrol altında. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek' diye konuştu.