Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya 5,67'den başladı - 29 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirmesi beklenirken dolar/TL yoğun haftaya 5.67 seviyesinin altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
29 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları
29 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı, TCMB ‘Enflasyon Raporu’, ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD-Çin görüşmeleri gibi çok önemli konuların gündemde olduğu yeni haftanın veri anlamında sakin geçecek ilk gününe Dolar/TL 5,66 seviyesinden başladı.

Fed’in faiz toplantısı yarın başlayacak ve sonuçları çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak. Analistler Fed’in 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indireceği yönünde hemfikir olurken, bunun 25 puan mı, 50 puan mı olacağı sorusu yanıt bulacak.

TCMB’nin yeni başkanı Murat Uysal, ‘Enflasyon Rapor’nun tanıtım toplantısında ilk kez başkan olarak basının ve ekonomistlerin karşısına çıkacak. Toplantı çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.

  • Dolar/TL saat 07:36’da 5.6654/5.6710 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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