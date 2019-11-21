Ekonomi Dolarda düşüş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda düşüş sürüyor

Dolar/TL'de hafta başından itibaren başlayan düşüş eğilimi dün de devam ederken, kur bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
21 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
21 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlar.

Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.29 itibarıyla 5.6988-5.7034 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

  • Dolar/TL bu haftaya başladığı benzer seviyelerden ise genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi.

TCMB’NİN SON PPK’SI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini, ancak son dönemde TL’de volatilitenin ise oldukça azalmış olduğuna dikkat çekiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.

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