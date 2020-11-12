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Ekonomi Dolarda düşüş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolarda düşüş sürüyor: Dolar kaç oldu?

Dolarda düşüş sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dönük mesajlarından sonra dolar ve altında büyük düşüş yaşandı. Dolar 8,10 liradan 7,83’e kadar düştü. Böylece doların son 3 gündeki kaybı yüzde 10’u buldu.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla’nın istifa ettiği yalanlarına rağmen yükselişini dün sürdürdü ve 1.279 puan ile yeni bir zirveye ulaştı.
Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla’nın istifa ettiği yalanlarına rağmen yükselişini dün sürdürdü ve 1.279 puan ile yeni bir zirveye ulaştı.

Borsa İstanbul önceki akşam 1.243 ile kapanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunun hemen ardından sosyal medya üzerinden Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın istifa ettiği yalanı yayılmaya çalışıldı. Yapılan algı operasyonuna rağmen Borsa İstanbul BIST 1oo endeksi yükselişini sürdürdü ve dünü yüzde 3 artışla 1.280 puandan rekor tazeleyerek tamamladı. Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesine yer verildi.

Dolar 8 liranın altına düştü
EKONOMİ
Dolar 8 liranın altına düştü

TÜRK LİRASINDA TIRMANIŞ SÜRECEK

  • Öte yandan konuyla ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan uzmanlar, yeni ekonomi yönetiminin piyasada güven ortamı oluşturduğunu söylerken, gözler 19 Kasım’da toplanacak Para Politikası Kurulu’na çevrildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, “Borsanın bugüne kadar düşmesi spekülatifti. Ordan yukarıya çıkması dönüşe geçmesi spekülatif köpüğün indiğini gösteriyor” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Hisse senetlerinde fiyatları aşağı indiren, döviz kurunda da yukarı çıkaran spekülatif hareketlerdi. Gerçekle alakası olmayan algıya dayalı pozisyon alıyorlar. Para Politikası Kurulu’nun alacağı karar ile uygulanacak politika belli olunca ona göre herkes pozisyon alacak. Piyasadaki genel tahminler Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın kurdaki yükselişi durduracak önlemler alacağı yönünde.”

Dolarda hareketli gün
EKONOMİ
Dolarda hareketli gün

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Demiröz, şu anda Merkez Bankası Başkanı’nın ‘Bütün araçları kullanacağız, kontrol edeceğiz’ izlenimini vermesinin güven ortamı oluşturduğunu söyledi. Spekülatif hareketlerin olduğunu söyleyen Demiröz, “Dolar kurunun normal değeri 8,50 değil. 7.40-7.45 seviyesine kadar inmesi beklenebilir. Hisse senetleri ve tahvil fiyatları yükselirken döviz düşüyor. Çünkü dövizdeki hesaplarını bozdurup, TL hesaplarına dönüyor. Ama bu eğer beklenen politikalar uygulanmazsa tekrar dolara dönüşe yol açabilir. Bu sebeple gelecek hafta alınacak karar çok önemli” diye konuştu.

PİYASA ETKİLİ ADIMLAR BEKLİYOR

  • Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise, Merkez Bankası’nın ciddi bir sınavdan geçeceğine dikkat çekerek, alınacak kararın belirleyici nitelikte olacağını vurguladı. Erkan, “Ekonomik karar alıcı kurumların normalleşme adımlarına devam etmesi gerekiyor. Şu anki durum biraz daha umut verici. Yeni gelen isimlerin verdiği ilk mesajlar çerçevesinde piyasa bunları beğendi. Güvenin test edilmesi anlamında bu sürecin sürdürülmesi önemli. Piyasa etkili adımlar bekliyor” dedi.

ŞİRKETLERE TANITIM DESTEĞİ

Borsa İstanbul’un yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırladığı bildirildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, proje ile yatırımcının her farklı şirket videosunda aynı anlayış içinde şirket hakkındaki temel bilgileri, şirketi kuran ya da yöneten, en yetkili ağızdan doğrudan almasını amaçladıklarını dile getirdi.

Hakan Atilla

BDDK’DAN SWAP ADIMI

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin oranları artırdı. Söz konusu oran, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2’den yüzde 5’e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5’ten yüzde 10’a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltildi. BDDK’nın adımı kurlar üzerinde de etkisini hızlıca gösterdi. Hem dolar hem de avroda açıklamanın ardından düşüş yaşandı.
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