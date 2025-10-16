Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dolar/TL 41,85 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 41,85 seviyesinden işlem görüyor

09:5616/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 41,8460'tan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 41,8480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 48,9180, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,2540 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.


ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine ilişkin artan iyimserlik ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden tırmanabileceğine dair endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını anımsattı.



#Dolar/TL
#Piyasalar
#Fed
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?