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Ekonomi Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu! Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

Antalya'da, çiftçinin kilosunu 2 liraya mal ettiği domates, halde 1 liradan satılıyor. Üreticiler, zor durumda olduklarını belirtip, acil olarak önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu.
Havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu.

Antalya'da kışın yüksek fiyattan satılan domatesin, bugünlerde kilosu 1 liraya kadar gerilemesine rağmen alıcısı çıkmıyor. Ağır kış şartları ve havanın güneşsiz geçtiği dönemde hallerde kilosu 6 liraya kadar yükselen domates, büyükşehirlerde 10 liradan satılınca İstanbul ve Ankara'da tanzim satış çadırları kuruldu. Ancak havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu. Örtü altı sebzeciliğin başkenti Antalya'da, en iyi domates, hallerde 1 liradan zor alıcı buluyor.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, aynı zamanda üretici olduğunu belirtip, büyük sıkıntıda olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"100 dönüm domates ektik. Ne umutlarla ekmiştik ama hüsrandayız. Tarımda geleceğe yönelik plan yapmıyoruz. Para ettiği zaman bağırıp çağırıyoruz; ama para etmediğinde onun derdine düşmüyoruz. Kışın hava şartlarından dolayı yüksek fiyattan satıldı sonra herkes para edecek, diye domates ekti ama altında kaldık. Şu kazandığımız parayla 3 ay sonra örtü altı ekim yapmamız gerekiyor; ancak bu parayla ekim yapamayız. Zararımız çok büyük. Bugün halde en iyi domates 1 liradan satılıyor. Hükümet nasıl tüketici için tanzim satışı yaptıysa şimdi de üretici için acil önlem alınmalı. Bu üreticiyi de toprağından kaçırırsak tarımda kötü şeyler başımıza gelir. 1 kilo domatesin bize bugünkü maliyeti 2 lirayken biz kilosunu en fazla 1 liradan satabiliyoruz."

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KASASI 1,5 LİRA

Domates üretiminde Antalya'nın en önemli ilçelerinden Demre'de, 18 Nisan'da halde toptan 7 liraya satılan domatesin kilosu, bugünlerde 40 ile 90 kuruş arasında satılabiliyor. Satılamayan domatesler ise salçalık olarak değerlendirilmeye başlandı. İçinde 10- 12 kilo ürün bulunan tek kasa salçalık domates, 1,5 liradan satılmaya başlandı.

İHRACAT DÜŞÜNCE FİYAT DA DÜŞTÜ

Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, uzun süreden sonra bu yıl ilk kez sera üreticisine para kazandıran domatesin fiyatının hızla düştüğünü söyledi. Fiyat düşüklüğünün en büyük nedeninin ihracat yapılan Rusya, Ukrayna ve Romanya'ya giden domates miktarının düşmesi olduğunu aktaran Duran, "Bu ülkelerin kendi ürettikleri domates pazara çıktı. Irak pazarında beklenen ihracat olmadı. Uzun süre serin giden havalar, yüksek seyreden domates fiyatları nedeniyle üretim arttı. Üretici, serasındaki domatese çok iyi baktı. Ara üretim merkezleri dediğimiz, denizden 300- 500 metre yüksekliğindeki üretim merkezlerinde ürün piyasaya çıktı. Üreticinin büyük bölümü, kışın yüksek seyreden fiyatlara bakarak domates yaptı. Yeterli ihracat olmayınca, üretim artınca fiyatlar çok düştü. Neden ne olursa olsun, bu fiyatlar çok düşük. Üretici için çok kötü. Şu anda domatese alıcı yok. 15 kuruşa salçalık olarak satılabiliyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Üretici serasındaki ürünü bozmasın. Bir süre beklesin. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bayram sonrası fiyatlarda bir kıpırdanma olabilir" diye konuştu.

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