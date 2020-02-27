Ekonomi Domateste kota isyanı 50 bini 3 ayda harcarız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domateste kota isyanı: 50 bini 3 ayda harcarız

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye’nin 150 bin kotayı zaten doldurduğunu, açılan kotanın sadece 50 bin ton olduğunu vurgulayarak, “3-4 ayda 50 bini harcarız, 3 ay sonra biz yine kota mı konuşacağız. Bu kotayla bu iş yürümez. Devletlerimizin ortak bir akılla domatesi gündemden çıkartması gerekir” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foyo/arşiv
Foyo/arşiv

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırarak 200 bin tona çıkarmasını değerlendirdi.

Bahar, yaşanan uçak krizinin ardından Rusya’nın Türk ürünlerinden domates ithalatına ambargo getirdiğini hatırlattı.

Domatesteki ambargonun 2017 yılında 100 bin tonluk kota ile açıldığını dile getiren Bahar, “Bu yıllık bir kota değil ister 6 ayda, ister 1 ayda, ister 5 senede bitir. Rusya’ya toplam satabileceğin kota 100 bin tondu. Bu kotayı doldurduk, 50 bin kota daha açıldı Nisan 2018 tarihinde. 20 gün önce bu kotada bitti. Daha sonra 50 bin ton daha arttırma onayını bakanlığa gönderdi Rus tarafı. Rus bakanlık bunu imzaladı, gümrük idarelerine geçti. Ama gümrük idarelerinden kapılara daha bilgi geçmedi. Ama resmi gazetede Rusya’da bu karar yayınlandı” diye konuştu.

"3 AYDA HARCARIZ"

Türkiye’nin toplam kotasının 200 bine ulaştığını dile getiren Bahar, “Zaten 150 bin tonu harcadık, 3-4 ayda da 50 bin tonu harcarız. Kotayla bu iş yürümez. 3 ay sonra biz yine kotamı konuşacağız. Bu kotayla bu iş yürümez. Her 3 ayda bir Rusya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler domates çıkmazına sokulmamalıdır. 3 ay sonra kota bitti biz yine izin için mi gideceğiz. Neden bitmiş oluyor, toplam kotayı doldurmuş oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

"GÜNDEMDEN ÇIKSIN"

Türkiye ile Rusya arasında enerji, savunma sanayi, turizm gibi işbirliklerinin olduğunu dile getiren Bahar, “10 binlerce Rus Antalya’da evlendi ve domates konuşuyoruz. Bu coğrafyanın farklı şeyler konuşması, işbirliklerinin konuşulması gerekir. Domates konuşuyoruz. Bunun diplomasi ciddiyetiyle çok bir ilintisinin olduğunu düşünmüyorum. Devletlerimizin ortak bir akılla domatesi gündemden çıkartması gerekir. 450-500 bin ton domates ihraç ediyorduk. Uçak kazasıyla bu kesildi. Bizim konumuz değil, bir talihsizlik oldu. Şimdi kotaya geldik. Bu 500 bin tonu başka piyasalara yönlendirdik. Türkiye yine satmaya devam ediyor. Rusya’nın 50 bin tonunu tüm Türkiye’ye kilitledik. Bu iki ülkenin dostluğuna zeval getiriyor. Bu konu gereksiz bir mecraya girdi. Bu kotanın artık çıkartılması gerekir. Bizim talebimiz bu Rusya tarafından. Çiftçimizle, ihracatçımızla, işçimizle sektör olarak devletimizin, milletimizin arkasındayız. Umarım domates kota hikayesi bu ülkelerin gündeminden çıkar” ifadelerine yer verdi.

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