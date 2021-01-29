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Dönere sahip çıkılıyor: UNESCO için adım atılacak

Dönerde yeni hedef UNESCO

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine alınan dönerde yeni hedefin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine girmek olduğu açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uluslararası Döner Federasyonu’nun (UDOFED) ‘Dönere sahip çıkılması’ konusunda yaptığı çalışmalar karşılık buldu. Döner, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine alındı.

Dönerin, Türkiye’de ve dünyada hak ettiği değeri görmesi için yaptığı çalışmaları başarı ile sonuçlandıran UDOFED’in bundan sonraki hedefinin, döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sokmak olduğu açıklandı.

İLK 5 ÜLKE İÇİNDEYİZ

Verilen bilgiye göre Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 18 unsuruyla en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Bir unsurun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sunulabilmesi için öncelikle ulusal envantere kayıtlı olması gerekiyor.

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“Hedefimiz, döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıt altına aldırmak olacak”

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, dönerin bugün itibariyle sahipsizlikten kurtulduğunu ve hakettiği değeri kazandığını belirterek şunları söyledi:
“UDOFED’in kurulmasıyla başlayan dönere bir kimlik kazandırma çabalarımızı uzun süren mücadele sonunda nihayet başarıyla neticelendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü sayın Okan İbiş’in başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde dönerimizin envanter kaydını gerçekleştirdik. Türkiye olarak dönerimize sahip çıkmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.
Şimdi yeni hedefimiz dünyada 140 ülkede sevilerek tüketilen ve kadim bir tarihe sahip dönerin zaman geçirmeden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıt altına aldırmak olacak.
“Döner Türkiyedir, Döner Türkiye’nindir” bilinciyle çıktığımız bu yolda döneri Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanterine alan Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne ardından Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Genel Müdürlerimize, değerli hocalarımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza desteklerinden dolayı şahsım ve federasyon olarak ‘Döner’ adına teşekkür ediyorum”.

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