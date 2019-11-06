Dönüşüm kalkındıracak

Yenilenen yapısı ve girdiği büyük bir dönüşümle yatırımcının yanında olmayı hedefleyen Kalkınma Yatırım Bankası, sanayiden turizme sürdürülebilir enerjiye kadar birçok alanda finansman sağlıyor. Yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan banka, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülke ekonomisine katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacakları kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine hizmet edeceklerinin mesajını verdi.

YATIRIM BANKACILIĞI EKLENDİ

Öztop, bankanın aktif büyüklüğünün 18,5 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8'lik bir büyüme performansı sergilediğini aktardı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade eden Öztop şunları kaydetti: “Bankamızın kuruluşu 1975 yılına uzanıyor. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandık. 2018 yılında bankamızın faaliyet alanı genişletilip yatırım bankacılığı da eklendi” diye konuştu.

EKONOMİNİN BÜYÜMESİNE ODAKLANDIK

Bugüne kadar sanayiden turizme, hizmet sektöründen sürdürülebilir enerji projelerine kadar pek çok farklı alanda uzun vadeli kredi temin etmiş bir banka olduklarını ifade eden Öztop, “Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmak. Kalkınma bankacılığı, kardan ziyade ekonominin büyümesine odaklanır" dedi.

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HALKA ARZDA AKTİF OLACAĞIZ

Öztop, alanındaki çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Çeşitlendirilmiş ürün gamı ile piyasanın etkin oyuncularından biri olmak üzere yapılandık. Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem yoğun olarak seküritizasyon, halka arzlar, finansal danışmanlık fizibilite danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız.”

Kalkınma fonu ile destek verecek

Kurulma aşamasında olan Türkiye Kalkınma Fonu hakkında da bilgi veren İbrahim Öztop, Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar üzerinden hem teknoloji ağırlıklı yeni nesil girişimleri hem sanayinin büyümesine katkıda bulunacak şirketleri destekleyeceklerini aktardı. Bölgesel küçük ancak büyüme potansiyeli olan şirketlerin de yatırım hedefleri arasında yer aldığını belirten Öztop,.“Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız” dedi.