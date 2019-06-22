Dönüşüme Başkan vizyonu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerin yeteri kadar betona boğulduğuna dikkat çekerek kentsel dönüşümün yol haritasını yeniden çizdi. Biz de bu hafta emlak sayfasında bu vizyonla çizilen yeni haritadaki dönüşümün satır aralarını okumaya çalıştık. Aldığımız ilk mesaj bundan sonra hem yatay mimari yoluyla hem park, bahçe, yeşil alan gibi çalışmalarla şehirlerin renginin yeşile döneceği.

PARSEL DEĞİL ADA BAZ ALINACAK

Görünen o ki yeni haritada en keskin neşter parsel bazlı dönüşüme atılacak. Yenilenmeyi vizyoner bakış açısından çok uzak, yık ve yeniden yap anlayışıyla gerçekleştiren müteahhitler ve buna izin veren belediye başkanları yeni dönemde bunu yapamayacak. Çünkü Başkan Erdoğan, artık kişiye özel düzenleme anlamına gelen parsel bazlı değil ada bazlı imar anlayışının her yerde yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Bunun takipçisi olacağının da sinyallerini her platformda veriyor.

MAHALLE KÜLTÜRÜ DAHA ÇOK ÖNE ÇIKAR

Yeni anlayışta komşuluk ilişkileri de yeniden canlanacak. Bu konuyla ilgili de somut adımlar atılmış durumda. Komşuların birbirini tanıdığı selamlaştığı mahalle bazında dönüşüm için TOKİ devreye girecek. Bundan sonra yapılacak yeni projelerde konut alıcısı duvarlarla örülü bir yaşamdan çıkacak. TOKİ, içinde dükkanların, kafelerin, dinlenme alanlarının, park ve ibadet alanlarının olduğu az katlı yatay bir mimaride konutlar yapacak.

ŞEHİR PLANCILARI DEVREYE GİRECEK

2023’e yeni dönem belediyecilik anlayışıyla yürümek gerektiğini belirten Başkan Erdoğan’ın şehircilik vizyonunda şehir plancılarının da önemi ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü, yeni dönem belediyecilikte bütüncül yaklaşım öne çıkıyor. Bütüncül yaklaşım akıllı ve çevreci tüm unsurların bir arada düşünülüp planlanmasını gerektiriyor. Üstelik tek başına bu da yeterli değil. Planlı şehirleşmede yeniden kurgulanan akıllı ve çevreci şehirlerin içinde yaşayanların da mutlu, huzurlu ve güven içinde olmalarının sağlanması gerekiyor. Sözün özü, belediyecilikte mimaride çok farklı bir süreci yakalamak istiyorsak, yapılaşmayı nasıl yapacağımızın üzerinde durmak ve şehir plancılarıyla çalışmak da kaçınılmaz oluyor.

REKLAM

AJANDADA YER ALDI

Cumhurbaşkanının vizyoner bakışı, yarın İstanbul’da yapılacak büyükşehir belediye seçimleri öncesinde başkan adaylarının da ajandasına girmiş durumda. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, şehrin nefes alması için 20 tane yeşil koridor projeleri olduğunu söyledi. İstanbul’un derelerinden oluşan bu koridorlar Silivri’den Pendik’e kadar devam ediyor. Bu yolla 37 milyon 500 bin metrekare ilave yeşil alan kazanılacak. Derelerin etrafında yürüyüş alanları, bisiklet alanları, piknik alanları olacak. Buradan da yatayda millet bahçelerine geçiş olacak. Her mahallede 200 metre mesafede bir çocuk parkı olacak. Sonra semt parkları, millet bahçeleri bu koridorlarla uyumlu olacak. Kuzey ormanlarına erişimi bu koridorlarla sağlanacak. Dikey yapılaşmadan da uzak bir mimari anlayış benimsenecek. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dönüşüm ile ilgili ajandasında ise kentsel dönüşüm fonu oluşturulması var.

Plansız belediye yolunu şaşırır

Satır aralarını okumaya çalıştığımız yeni haritada planlı belediyecilik anlayışının da öne çıkacağını görüyoruz. Hatta bu konu haritanın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Çünkü Başkan Erdoğan, planı olmayan belediye başkanlarını rotası olmayan gemilere benzetiyor ve bu tür belediyelerin rastgele savrulmaya mahkum olduğunu dile getiriyor. Bu da gösteriyor ki yeni dönemde belediye başkanları yıllık ve 5 yıllık planlarını yaparak şehirlerini güzelleştirmeye çalışacak.

Yeterliliği olmayana dönüşüm izni yok

Kentsel dönüşümle ilgili yeni yönetmelik dün yayımlandı. Yeni yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli işletmeler iş yapabilecek. Böylece elzem olan dönüşümde mağduriyetler önlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili yeni yönetmelik yayımlandığını belirterek, artık kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli işletmelerin iş yapabileceğini söyledi. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm işletmeleri, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Kurum: “Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızla tamamlanmasını sağlamak” dedi.

EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Çok yakın zamanda bakanlık olarak 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacaklarını da belirten Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “İl il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı şekilde dönüşüm yapmamız gerektiğine ilişkin ve aynı anda 50 bin konutu baz almak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Kentsel dönüşümde üç temel kıstasımız var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kıstas çerçevesinde yatay mimari esaslı, sosyal altyapısı tamamlanmış, sosyal techizatı projesinde barındıran, içinde millet bahçeleriyle parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinde acil öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve vatandaşları da yanımıza alarak gönül birliği içerisinde yapmak istiyoruz.”





Gaziosmanpaşa’da temel atıldı

Bakan Kurum dün Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini de attı. Konutlar en geç 400 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziosmanpaşa’da dönüşüm hamlesi 2012’de başladı. Kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projelerin yapıldığını aktaran Kurum, “13 bölgenin 5 bölgesinde 4 bin 400 konutu bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacak. Gaziosmanpaşa’daki tüm riskli alanların dönüşümü yapmak suretiyle İstanbul’u marka şehir haline getireceğiz” bilgisini verdi.

REKLAM