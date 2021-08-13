​Dönüşümün sırrı ambalajda

Pandemi süreci ile birlikte ambalaj kullanımı fazlasıyla arttı. Ancak ambalajların ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşüm sürecine girmesinde tüketicilere büyük görev düşüyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalığı artırarak doğamızın temiz kalmasını sağlayabiliriz. Bu konuda yaptıkları çalışmaları Yeni Şafak’a anlatan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajların üretimleri sırasında; ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla uzun yıllardır işaretlendiğini söyledi.

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TÜKETİCİLER SEMBOLLERLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Sarıbekir, işaretlemenin depozito uygulanacak ambalajlar için zorunlu, diğerleri için gönüllülük esasına dayandığını belirterek, ülkemizde de ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelerin ambalaj üretiminde kullanılmalarının yasak olduğunu söyledi. Sarıbekir, “Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş bu ambalajların kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüşüm sürecine girmeleri gerekir. Üzerinde yer alan sembollerle tüketiciler bilgilendiriliyor” dedi.

AMBALAJIN ÖNEMİ ARTTI

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile ambalajın ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Sarıbekir, şunları kaydetti: “Ambalaj ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığı gibi ambalaj olmadan ürünler satılamaz ve sevk edilemez. Eskiden açıkta satılan bir ürünü bile, halkımız artık ambalajlı olarak almaya yöneldi. Pandeminin başında dünyada ürün tedarikinde sıkıntılar yaşanırken bizler tedarik zincirini aksatmamak için üretimi sürdürdük.”

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ÇÖP DEĞİL EKONOMİ

“Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir” diyen Zeki Sarıbekir, şu bilgileri paylaştı: “Ambalaj atıkları kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanmalıdır. Tıpkı Çin’in yaptığı gibi atıkların ithalatını kademeli olarak azaltıp, 3-4 yıl içinde sıfıra indirmek için geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi ve bunun için de bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü büyük bir pazar haline gelmiş durumda. Ancak kendi atıklarımızı geri dönüştürmekte maalesef olmamız gereken seviyelerde değiliz.”

KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜMÜ ŞART

Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü olarak “‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’yi ambalaj üretiminde temel iki nokta olarak kabul ettiklerini belirterek, sürdürülebilir bir çevre için Avrupa Yeşil Mutabakatı, Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm vizyonunu gündemlerinde tuttuklarını aktardı. Avrupa Birliği’nin 2050’de iklim nötr hedefi çerçevesinde karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Sarıbekir, “Sektör mensuplarımız karbon ayak izi ölçümlerini yaptırmalı. Avrupa Yeşil Mutabakatında hedeflenen üretim ve ticaret süreçlerini ve değişimini takip etmeliyiz. Üretim süreçlerimizi kaynak verimliliğini en üst seviyede tutan, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi temeli üzerine kurmalıyız. Çünkü, karbon ayak izi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat yeni dünya düzeninde belirleyici unsurlar olacak.”