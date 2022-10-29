Ekonomi Döviz kredilerini TLyle kapatmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz kredilerini TL'yle kapatmayın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dan (TCMB) bankalara uyarı geldi. Yapılan açıklamada “TL krediyle yabancı para kredi kapatılmasından kaçınmalı” ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Döviz kredilerini TLyle kapatmayın
TCMB.

TCMB'den 25 Ekim’de bankalara gönderilen yazıda, "Bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından TL kredi kullandırılarak YP cinsi kredilerin kapatılmasına yönelik özendirici uygulamalardan hassasiyetle kaçınılması ve bu konuda azami özenin gösterilerek banka uygulamaları açısından gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir. Devamı durumunda gerekli tedbirler alınır" denildi.

DÖVİZ İŞLEMLERİNİ PİYASA SAATİNDE YAPIN

Merkez Bankası dün de bankalara bir yazı göndererek 'döviz saati' konusunda yeniden uyarıda bulundu. Yazıda, "Son dönemde yurt içi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurt dışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullanıldı.

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