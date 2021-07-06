Ekonomi Düğünler gram altınla döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Düğünler gram altınla döndü

Düğün sezonunun açılmasıyla takı telaşı da başladı. Altın fiyatlarının yüksek olması vatandaşları gram ve yarım gram altına yönlendiriyor. Çeyrek altının fiyatı her bütçeye uygun olmadığından vatandaşın hediye olarak gram altını tercih ettiğini belirten kuyumcular, yatırım amaçlı olarak ise çeyrek altının öne çıktığını söylüyor.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Düğünler gram altınla döndü​
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi nedeniyle ertelenen düğün ve nişan merasimleri, normalleşmeyle birlikte yoğun bir şekilde yapılmaya başladı. Düğün sahiplerinin telaşı bir yana bir de davetlilerin takı konusu bütçeleri hayli zorlamaya başladı. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbeti artırdı.

GRAM ALTINA İLGİ ARTTI

  • Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan kuyumcular, düğünlerde takı olarak çeyrek yerine gram altın tercih edilirken, yatırım amaçlı olarak ise çeyrek altının ön planda olduğunu söylüyor. Fiyatların yükselmesinin altın takı alışverişini de etkilediğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, fiyat seviyeleri ne olursa olsun vatandaşların altın, altın takı ve mücevher alımını sürdürdüğünü söyledi.

Mustafa Atayık
Mustafa Atayık

YATIRIM İÇİN ÇEYREK

Atayık, çeyrek altının bugünkü fiyatının vatandaşın bütçesine uygun olmadığından Darphane ve rafineri firmalarının bastığı 22 ayar 1 gram ağırlığında gram altın tercih edilebildiğini anlattı. Daha uygun fiyatlı altın talep edenler için ise tüm kuyumcularda 0,50 gram ağırlığında 22 ayar gram altın alma seçeneklerinin de mevcut olduğunu dile getiren Atayık, “Vatandaşlarımız fiyat bazlı düğün için takı olarak daha fazla gram altını tercih ediyor. Yatırım tarafını da eklediğimizde bu kez çeyrek altının öne çıktığını söylemek mümkün” dedi.

TAKSİT SAYISININ DÜŞMESİ SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

  • Düğün sezonun açılmasıyla kuyumcularda bir ticari hareketlilik olduğunu belirten Atayık, şunları kaydetti: “İşçiliği olan yüzük, bilezik, küpe ve gerdanlık gibi ürünlere talep artmaya başladı. Ancak, kuyumculukta taksit sayısının 6’dan 3’e düşürülmesi, doğal olarak işçiliği olan ürünlere olan talebi olumsuz etkileyecektir. Bir de kamuoyunda yanlış bir algı var. Kuyumculukta taksit miktarı, yatırımlık olarak alınan sarrafiye ve gram altınlarda zaten yok. İşçiliği olan altın takı ve mücevherde bu taksit imkânı sunuluyor. Yani emeğiyle çalışan ustaların, kalfaların, çırakların ekmek parası bu. Benzer sıkıntıları, yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle düğün hazırlığı yapan vatandaşlarımız da yaşayacaktır.”

YARIM GRAM RAĞBET GÖRÜYOR

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu ise işlerin artık yavaş yavaş açılmaya başladığını belirterek, işçiliği olan ürünlerden para kazandıklarını dile getirdi. Kredi kartı taksit oranlarının 6’dan 3’e düşürülmesinin hem sektörü hem de vatandaşı olumsuz etkilediğini vurgulayan Çavuşculu, “İnsanlar 3 bilezik alacaksa artık 2 bilezik alacak. Alınan bu karar hem bizi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecek ve rahat rahat alışveriş yapamayacak. Düğünler için çeyrek alamayan vatandaşlar 250 lira para takmaktansa yarım gram almayı tercih ediyor. Yarım gramın daha düşüğü var. Ama çok rağbet görmüyor. Genelde yarım gram altın daha çok talep görüyor” dedi.

İşçiliği olan ürünlerde %30 zarar var

  • Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Yüksel Çavuşculu, tasarruf etmek isteyenler vatandaşlara şu önerilerde bulundu: “Çeyrek altın başta olmak üzere hem takayım hem de yatırım yapayım diyenler işçiliği olmayan bilezikler satın alabilir. Ama mutlaka kuyumcuya “bileziğin işçiliği var mı yok mu?” diye sormaları gerekir. Bilmeden işçiliği olan bir ürün alıyor. Satarken de yüzde 30 zarar ediyor. Tüketici bilinçli olacak. Aldığı ürünün işçiliği olup olmadığını öğrenecek.” En iyi yatırım aracının altın olduğunu kaydeden Çavuşculu, altın fiyatlarının ileriye dönük yükseleceğine işaret etti.

Düğünlere eskisi kadar kolay gidilmiyor

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı da, “Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşı alternatif altınlara yöneltti. Bunun başında da gram altın geliyor. Alım gücü olmayan vatandaşlar tercih ediyor. Bizim diğer dezavantajımız da deprem. Vatandaş hem kolay kolay düğüne gitmiyor. Düğüne giden de çeyrek altın yerine gram altın veya para takıyor. Talep az olduğu için sektörümüzde daralma oldu” dedi.

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