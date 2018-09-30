Ekonomi Dünya devleri Türkiyede buluşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya devleri Türkiye’de buluşacak

Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği 1-3 Ekim’de Antalya’da gerçekleştirilecek. 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Erkan - Mehmet Toros
Murat Erkan - Mehmet Toros

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasının önemli operatörlerini Türkiye’de bir araya getiriyor. İkinci kez ev sahipliğinin üstlenildiği organizasyon 1-3 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ın 'Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği'nde, “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Yüksek hızda sayılı ülkelerdeniz

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye'nin yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda olduğunu söyledi. Erkan, “Turkcell olarak yerli ve milli yazılımlarımızla dünyanın ilk dijital operatörüyüz. Türkiye’de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. İnternette sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyeline sahibiz. Bu etkinlik ile bu potansiyele dikkat çekmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yatırımlar devam edecek
  • Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros da, Türkiye’yi kıtalar arası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini aktardı. Toros. “Yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla, altyapımızı ve ürün portföyümüzü sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz” dedi.
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