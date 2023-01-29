Dünya devlerinin girdiği yarışı Türkiye kazandı: NATO'nun istihbarat yazılımını Türk şirket yapacak

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NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS projelerinin yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanıyor.
NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency), Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı. NCI Agency, fiyat ve teknik yeterlilik değerlendirmesi sonucunda, NATO'ya üye ülkeler arasında açılan ve dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı iki projede de STM'yi tercih etti.
Gerçekleşen teknik ve idari görüşmelerin ardından, STM ve NCI Agency arasında sözleşme imzalandı.
STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak. NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS projelerinin yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Söz konusu projeler toplamda bir Türk firmasının NCI Agency ile imzaladığı en büyük ölçekli sözleşmelerden birisi olarak öne çıkıyor.
INTEL-FS geliştirme süreci, uygulanacak teknoloji ve sunacağı çözümlerle bünyesinde ilkleri barındıran bir proje olacak. Projeler, NATO için çevik (agile) yazılım yönetimiyle yazılacak ilk projeler arasında olma özelliği taşıyor. Proje, NATO'nun kendi platformu üzerinde geliştirilecek ve çalıştırılacak. Verilerin entegrasyonunu da içeren proje, mikro servis tabanlı, dağıtık yapıda ve genişleyebilir olacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çıkılan yolda, bugün uluslararası kritik kurum ve kuruluşlara, yazılım alanındaki yetkinlerini de aktarma seviyesine ulaştıklarını söyledi.
Türk savunma sanayisi firmalarından STM'nin, dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı INTEL-FS ihalesini kazanarak, NATO'nun istihbarat altyapısı için yazılım geliştireceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, şirketin Türkiye'de özellikle yazılım, savunma sanayisi alanında NATO ile en uzun süre işbirliği yapan, çözümler sağlayan firmalardan biri olduğunu bildirdi.
Daha önce savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi'ni teslim ettiklerini hatırlatan Güleryüz, ayrıca Afganistan'daki farklı ülkelerin komuta kontrol ünitelerine yönelik yazılımları sağladıklarını ve bu faaliyetlerin 10 yıl önceye uzandığını dile getirdi. Güleryüz, şöyle konuştu: