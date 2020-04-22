Ekonomi Dünya durdu faizler düşmedi Türkiyede bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya durdu faizler düşmedi: Türkiye'de bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor

Küresel çapta büyük ekonomik buhran yaşandığı halde bankalar yüksek faizde ısrar ediyor. Üretim durdu, yüzbinlerce işletme kapalı, seyahatler sıfırlandı ancak Türkiye’deki bankaların umurunda değil.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel çapta büyük bir ekonomik çöküntü yaşandığı halde bankalar yüksek faizde ısrar ediyor. Üretim durdu, yüzbinlerce işletme aylardır kapalı, seyahatler sıfırlandı ancak Türkiye’deki bankalar yüksek faizle para satmaya devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik faaliyetteki daralmanın önüne geçmek için büyük faiz indirimleriyle finansman sağlıyorken, özel bankalar başını çektiği bir lobinin Türkiye’de yüksek faizden taviz vermiyor.

Faiz veren - Faiz alan

HALA YÜZDE 12-13 İLE PARA SATIYORLAR

Finansmana ihtiyaç duyan işletmelerin çalacak başka bir kapının olmamasını fırsat bilen bankalar, hala yüzde 12-13’lere varan yıllık maliyetle kredi vermeye çalışıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun sağladığı kolaylıklar ve Merkez Bankası’nın attığı ucuz kaynak sağlama adımlarına rağmen, bankalar hem yüksek faizde ısrar ediyor hem de piyasaya para verme işini ağırdan alıyor.

800 MİLYARI PİYASADAN KAÇIRIYORLAR

Özel bankalar, yürürlükteki mevzuata göre kullandırma imkanları olduğu halde 800 milyar lirayı piyasaya vermek yerine kasalarında tutuyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeleri beklenen bankaların, milletten topladığı paraları piyasadan saklaması tepki topluyor. Piyasadan topladıkları mevduatın adeta üzerine yatan bankaların, asli görevlerinin en önemli iki ayağından biri olan ekonomiyi fonlama işlevlerini yerine getirmemesi iş dünyası isyan ediyor.

BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, şu anda özellikle KOBİ’lerin kendilerini döndürebilmeleri açısından acil nakit finansmana ihtiyacı olduğunu vurguladı. Karahan, "Bu nakit ihtiyacını da ancak, bankalardan kredi yoluyla karşılayabilirler. Ama özel bankalar maalesef kredi musluklarını açmıyorlar. Piyasa nefes alacak durumda değil. Özel bankaların bu yükün altına girmesi, finans imkanlarını reel sektöre kullandırması gerekiyor. Bugün kullandırmayacaksa ne zaman kullandıracak” dedi.

YÜKSEK FAİZLE ÇARK NASIL DÖNECEK?

"İnsanlar can derdine düşmüş. Bu halde dahi yüksek faizlerle karşı karşıyayız" diyen Karahan, "Bu krediyi alanlar bu faizleri nasıl geri ödeyecekler. Bunları da bir düşünmek lazım. Salgının yaşandığı diğer ülkelerde faizin sıfırlandığı dönemde bugün işe devam kredisi yüzde 9,5. Bunun maliyetlerini hesapladığınız zaman yüzde 12-13'ü buluyor. Bu krediler geri nasıl ödenecek?” diye sordu.

KAPİTALİST FAİZ DÜZENİ DEĞİŞMELİ

  • ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden koronavirüsü ülke ekonomilerini de işlevsiz hale getirirken bankaların bu duruma seyirci kalmasına tepki gösterdi. İnsanların hem canı hem de geçim derdiyle boğuştukları bir ortamda bankacılık sektörünün hala güçlünün hala kazananın yanında durduğunu söyleyen Aydın, “Böylesi bir ortamda ‘kazancıma nasıl kazanç ekleyebilirim’ diye düşünen sistemi kınıyorum. Kapitalist faiz düzeni bir an önce yıkılmalı. Gelişmiş ülkelerde faiz oranları çok düşük seyirde sürdürülürken, Türkiye’de faiz oranları en yüksek seviyede cirit atmaya devam ediyor" dedi.

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