Dünya ihracatının %1’i Türkiye’den: 169,5 milyar dolarla hedef aşıldı

Türkiye'nin 2020 ihracatından, 2021'e güçlü bir başlangıç mesajı geldi. İhracatçılar, geçtiğimiz yılı tarihi rekorlar ile kapatmayı başardı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmasıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşıldı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise ihracat 169 milyar 514 milyon dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 6 sektör yıllık bazda rekor kırdı.

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ARALIKTA 17,8 MİLYAR DOLARLIK BAŞARI

Türkiye, dünya ticaretindeki payını tarihte ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkardı. Aralıkta ayrıca, 17.8 milyar dolarla bütün zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı. Türkiye, ekim-kasım-aralık döneminde 51,5 milyar dolar ihracatla bütün zamanların çeyrek rakamına ulaştı. Başta AB olmak üzere, ülkemizin ihracat pazarında yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen 169,5 milyar dolarlık ihracat, 2021’e güçlü başlangıç olarak yorumlandı.

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Ruhsar Pekcan

44 ÜLKEYE YENİ REKOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekor ile kapattıklarını belirterek, “Geçen yıl son çeyrek itibarıyla, 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır, bu ihracatçımızın başarısı” dedi. Pekcan, Bakanlığın 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2020’nin sıra dışı bir yıl olduğunu, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerini hatırlattı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında 44 ülkeye yapılan ihracatta rekor kırıldığını bildirerek, “Bunlardan ilk 3’ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur” diye konuştu.

Bakan Pekcan, ülkelere göre ihracata bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ile Almanya olduğunu belirtti. 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığını açıkladı.

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KÜRESEL TİCARETTE KÜÇÜLMEYE RAĞMEN

Pekcan, IMF’ye göre 2020 yılında dünya mal ihracatının nominal olarak yüzde 11,7 azalmasının öngörüldüğünü, Türkiye’deki düşüşün ise bunun çok altında yüzde 6,3 oranında gerçekleştiğini söyledi. Pekcan, nisanda yüzde 66,2 seviyesine kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranının aralık ayında yüzde 79,6’a çıktığını bildirdi. Pekcan şunları söyledi: "2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar oldu. Altın hariç olarak baktığımızda ise 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır, bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir."

18 BİN YENİ FİRMA

Bakan Pekcan rekorlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık. Plastik ve mamulleri ve meyveler gibi fasıllarda en yüksek ihracat seviyeleri yakaladı. 2020 yılında ihracatçı sayımız bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 87 bin 400’ü aşmıştır. Ayrıca 2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 oldu.”

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