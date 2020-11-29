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Ekonomi Dünya turizmi 2020yi 3 trilyon dolarlık kayıpla kapatıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya turizmi 2020'yi 3 trilyon dolarlık kayıpla kapatıyor

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü tarafından, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra 11 ülkenin turizm bakanının katılımıyla düzenlenen Global Turizm Forumu sona erdi. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, "Global turizm sektörü, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzenle, adaptasyonla birlikte azalmasını ve 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı.
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, global turizm sektörünün Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlandığını belirterek, "Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzenle, adaptasyonla birlikte azalmasını ve 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü'nün açıklamasına göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 11 ülkenin turizm bakanının katılımıyla düzenlenen Global Turizm Forumu sona erdi.

"Global Turizme Yeni Vizyon: Global Turizm Forumu" mottosuyla düzenlenen, pandemide turizmin son durumunun ele alındığı ve 3 gün süren forumda konuşan Bulut Bağcı, hibrit modelle birçok ülkede aynı anda etkileşim sağlayan forumun, turizme global bir vizyon kazandırdığını belirtti.

Yaklaşık 18 saat boyunca 3 kıtada kesintisiz yayın yaptıklarını bildiren Bağcı, bazen iş insanlarının evlerine bazen uçaklarına bazen de arabalarına bağlandıklarını, forumda 175 farklı konukla farklı yerlerde sofistike bir yayın gerçekleştirildiğini aktardı.

Bağcı, 3 ülkedeki fiziksel ortamdaki katılımcılar ile 30 farklı ülkeden online konukları tek bir platform üzerinde buluşturduklarını belirterek, "Global Turizm Forumu, salgına rağmen hem global turizm hem de global etkinlik düzenleme açısından ekosisteme önemli bir katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Salgının küresel turizmde yol açtığı kayıplara değinen Bulut, şunları kaydetti:

  • "Global turizm sektörü, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzenle, adaptasyonla birlikte azalmasını ve 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022'de de dünya turizm endüstrisinin kayıplarını kapatmasını ve 2019'da ulaştığı ekonomik büyüklüğün yüzde 25 üzerine çıkmasını bekliyoruz."

"ÇİN'E ODAKLANACAĞIZ, AFRİKA VE ÇAD'DA ZİRVE DÜZENLEYECEĞİZ"

Bulut Bağcı, salgın nedeniyle turizm sektörünün dijitalleştirilmesini desteklediklerini, ülkelerin turizmde gelişmeye odaklanması ve senkronize çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Enstitü olarak farklı ülkelerde önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bağcı, yeni dönemde öncelikle Çin'e odaklanacaklarını, gelecek yıl Afrika ve Çad'da Global Turizm Forumu düzenleyeceklerini, bununla ilgili anlaşmaları kısa süre içerisinde imzalayacaklarını bildirdi.

Bağcı, "Önümüzdeki hafta anlaşmamızı imzalıyoruz. Daha sonra Orta Doğu ve Pakistan'da da turizm zirveleri planlıyoruz. ABD için de görüşmelerimiz olacak. Birçok ülkeyle turizm aracılığıyla ekonomik kalkınma için iş birliği görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ TURİZM VE SEYAHAT KURALLARI BELİRLENMELİ"

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de turizmin Avrupa'nın en büyük gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, geçen yıl toplam istihdamın yüzde 11,2'sinin turizm sektöründe olduğunu anımsattı.

Turizmin AB'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 9,5'ini oluşturduğunu aktaran Sassoli, şu bilgileri verdi:

  • "Dünya Turizm Örgütü'ne göre, 2030'da yüzde 41,1'lik global bir pazar olacak. Avrupa'nın sosyoekonomik gelişiminde turizm kilit bir rol oynuyor. Bütün bu rakamların ötesinde insanların korunması, desteklenmesi, kültürel mirasın korumaya alınması gerekiyor. AB'nin güçlü iş birlikleri yaparak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlaması gerekiyor. Bunun için de AB, ülkeler arasında vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni turizm ve seyahat kuralları belirlemeli."

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