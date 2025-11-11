Dünyanın en büyük konteyner gemisi Mersin Limanı’na geldi

Yeni Şafak
17:3111/11/2025, Salı
Dünyanın en büyük konteyner gemisi MSC IRINA Mersin Limanı’na geldi
Mersin Uluslararası Limanı (MIP), dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC IRINA’yı ağırladı. 880 metre uzunluğundaki yeni East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’nde gerçekleşen bu ziyaret, Mersin’in küresel deniz ticaretindeki önemini bir kez daha gösterdi.

MIP’ten yapılan açıklamaya göre, megamax sınıfında yer alan MSC IRINA, 400 metre uzunluğunda, 61,3 metre genişliğinde ve 24 bin 346 TEU kapasiteye sahip. Gemi, ’IRINA sınıfı’ olarak bilinen özel bir gemi serisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, geminin limana başarıyla yanaştırılmasının Mersin için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "East Med Hub 2 Terminali’nin ilk aşamasının tamamlanması, Mersin’in küresel ticaret zincirindeki rolünü daha da güçlendirdi.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez konumundayız. Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye’nin ilk Saha Otomasyon Sistemini devreye alıyoruz" dedi. East Med Hub 2 Terminali’nin 2026 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor.



