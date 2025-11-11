Dünyanın en büyük konteyner gemisi Mersin Limanı’na geldi

MIP’ten yapılan açıklamaya göre, megamax sınıfında yer alan MSC IRINA, 400 metre uzunluğunda, 61,3 metre genişliğinde ve 24 bin 346 TEU kapasiteye sahip. Gemi, ’IRINA sınıfı’ olarak bilinen özel bir gemi serisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, geminin limana başarıyla yanaştırılmasının Mersin için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "East Med Hub 2 Terminali’nin ilk aşamasının tamamlanması, Mersin’in küresel ticaret zincirindeki rolünü daha da güçlendirdi.