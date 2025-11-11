Bandırma'da limana yanaşan gemide korkutan manzara: İnekler susuzluktan gemideki borulara saldırıyor

Edinilen bilgilere göre, Uruguay’dan Türkiye’ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.

Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.