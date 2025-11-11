Yeni Şafak
Bandırma'da limana yanaşan gemide korkutan manzara: İnekler susuzluktan gemideki borulara saldırıyor

09:1111/11/2025, Salı
IHA
Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Balıkesir’in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Uruguay’dan Türkiye’ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.


Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı şartlarda tutulduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi. Bölge sakinleri, "Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı" diyerek duruma tepki gösterdi.


Ne olmuştu?

Yetkililerden, hayvanların sağlık durumu, karantina süreci ve ölümlerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı’na gelmiş, beraberinde 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirmişti. Karantina ve tahliye sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle geminin tahliyesine izin verilmemiş, süreç giderek krize dönüşmüştü.


Yaşanan krizin uzaması nedeniyle 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşarken, şirket sahipleri sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

