14 yıl sonra başlayan Trabzon-Soçi deniz seferlerine Rusya engeli

"50 yolcuyu da Rusya’dan alacaktık. Bir sonraki seferde 100’ün üzerinden bir rezervasyonumuz vardı ama şuanda bir duraksama dönemine girdik. Soçi açıklarında dalgıçlar geminin altına dalarak herhangi bir güvenlik zafiyeti var mı diye baktılar. Savaştan dolayı orada bir sorun var. Onun için bütün gemilere ön yargılı bakıyorlar. Önlem aldılar ama bizim herhangi bir sorunumuz yoktu. Hiçbir şekilde limana yanaşamadık. Yolcuların tahliyesini istedik onu da yapmadılar. Gittiğimiz ülke Rusya taşıdığımız yolcular Rus vatandaşı kendi ülke vatandaşlarını mağdur ettiler. Şirket olarak tüm yolcuların mağduriyetlerini giderdik. Maddi ve manevi olarak bütün destekleri yaptık. Şuanda yasal prosedürleri bekliyoruz. Bu olay bakanlıkça inceleniyor. Bakanlıktan gelecek cevaba kadar seferlerimize ara verdik"