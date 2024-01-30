Dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını korudu: 11 milyondan fazla araç sattı

Sıfır otomobilde peş peşe görücüye çıkarılan yeni modeller ile rekabet giderek kızışırken 2024 yılı içerisinde Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan 42 model ise gün sayıyor. Bu kapsamda Çinli elektrikli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye pazarını her zaman stratejik olarak önemli bir konumda değerlendiren marka şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunacak.