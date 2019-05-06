Dünyanın en lüks uçağı: Kişi başı 840 bin TL

2015 yılından bu yana müşterilerine ‘özel jet’ deneyimi yaşatan Four Seasons, yeni uçağını kamuoyuna ve müşterilerine tanıttı.

ÜNLÜ ŞEFLER YEMEKLERİ YAPACAK

48 yolcu kapasitesine sahip uçaktaki tüm koltuklar ‘birinci sınıf’ kalitede. Her bir koltuk 180 derece yatak haline gelebilirken, uçaktaki her bir yolcunun kendisine ait 2 metrelik özel alanı bulunuyor. Yolcular, uçakta bulunan ünlü şefler tarafından özel olarak hazırlanan yemekleri tatma fırsatı bulurken, özel alanlarda kişilerin ilgi alanlarına göre özel atölyeler düzenlenecek.

Tamamen müşterilerinin beklentilerine göre tasarlanan Airbus A321neo model uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

24 GÜNDE 9 ÜLKEYİ GEZMEK MÜMKÜN

Four Seasons, 2015 yılında başlattığı hizmet kapsamında, her yıl 10’a yakın ülkeyi kapsayan yaklaşık 3 haftalık özel turlar düzenliyor. Bugün itibarıyla, şirketin 2019 ve 2020 yıllarında düzenleyeceği turların rotası ve takvimi açıklanmış durumda. Bunların ilki 17 Eylül – 10 Ekim arasında gerçekleşecek. Tur kapsamında sırasıyla Hawai, Bora Bora, Sidney, Bali, Chiang Mai, Tac Mahal, Dubai, Prag ve Londra’yı ziyaret edecek yolcular 24 gün içinde 9 farklı ülkeyi görmüş olacak.

KİŞİ BAŞI 140 BİN DOLAR

Özel jetiyle gerçekleşecek bu turun maliyeti ise kişi başı 140 bin dolar (840 bin TL). Bunun dışında 2019 ve 2020 yılları için 4 farklı tur seçeneği daha sunuluyor.

Uçak içinden görüntü.

TÜRKİYE DE TURA DAHİL EDİLECEK Mİ?

2021 yılına ilişkin turların ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de Türkiye’nin tura dahil edilip edilmeyeceği. Bilindiği üzere, Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren şirket, Akdeniz çanağının en büyük resort’larından birini Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.

REKLAM

TÜRKİYE’NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SUNACAK

Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor. Four Seasons Resort Bodrum hizmete girdiğinde, Bodrum’un da söz konusu destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının da Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor.

EKONOMİ Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı

EKONOMİ Sahte imzanın bedelini banka öder