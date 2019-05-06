Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.

Kimlik, ehliyet ve pasaport için randevu süreci 61 güne kadar uzuyordu.

İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl nisan ayında başlatılan, “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı.

Nüfüs müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı randevu alma sürelerini kısalttı.

Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

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