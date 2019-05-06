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Kimlik, ehliyet ve pasaportta başvuru gününde randevu verilecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı

İçişleri Bakanlığı, kimlik, ehliyet ve pasaportta 61 güne kadar uzayan randevu sürecinin sona erdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, randevuların artık başvuru günü içerisinde verileceği de belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimlik, ehliyet ve pasaport için randevu süreci 61 güne kadar uzuyordu.
Kimlik, ehliyet ve pasaport için randevu süreci 61 güne kadar uzuyordu.

İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl nisan ayında başlatılan, “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı.

Nüfüs müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı randevu alma sürelerini kısalttı.

Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

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