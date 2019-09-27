Ekonomi Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri Atosa verildi
İŞ DÜNYASI

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri Atos'a verildi

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Uluslararası Stevie Ödülleri”nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok
Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok

Atos, dünya genelinde 4000'den fazla başvurunun yapıldığı kategorilerde, yılın En İyi Şirketi (Bronz Madalya) ve Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Ekibi (Bronz Madalya) ödüllerini almaya hak kazandı.

Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, kazanılan bu önemli başarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu ödüllere layık görülmemizin temelinde müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımaya odaklanan takım çalışması yer alıyor. Atos ekibini, pazara getirdiği standartlardan dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan ve tüm süreçte Atos’a güvenen değerli müşterimiz AvivaSa’ya da teşekkürlerimi sunmak isterim. Fark yaratan müşteri yönetimi ve hizmetlerimizle önümüzdeki dönemde yeni ödüllere layık görüleceğimizden hiç şüphem yok”

Ödüller, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Viyana’da düzenlenecek gala etkinliğinde sahiplerini bulacak.

Dünyanın önde gelen iş ödülleri olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, 2002 yılında dünya çapındaki şirketlerin ve iş adamlarının başarılarını kamuoyuna tanıtmak ve bu başarıları ödüllendirmek amacıyla kuruldu. Stevie Awards’ın 7 ödül programından biri olan Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri, her sene başarılı bulunan satış, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi uygulamalarına veriliyor.

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