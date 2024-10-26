Dünyanın gözü SAHA EXPO'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul’da düzenlenen ve savunma sanayiinin gövde gösterisi yaptığı SAHA EXPO 2024'te, Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandırdı. Fuara olağanüstü bir ilgi olduğunu belirten Asmalı, "Şu an burada 712 Türk, 760 civarında da yabancı firma var. Bugüne kadar 4,6 milyar dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı. Fuarımız bir öncekine göre iki katı alana yayıldı" dedi.





20 YILDA SEVİYE ATLADIK

SAHA EXPO’nun her geçen gün ölçeğini artırdığına dikkat çeken Mahmut Asmalı, "Türk savunması 20 yılda seviye atladı. İnşallah çok daha ileriye gideceğiz. Fuarın daha dördüncü günü ve yurt dışından müthiş bir ilgi söz konusu. Dünyada gözlerin buraya çevrili olduğu bir noktadayız" değerlendirmesinde bulundu.





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı

DAHA DA GELİŞECEK POTANSİYELİMİZ VAR

Türk savunma sanayiinin gelişimini aynı hızla sürdüreceğini vurgulayan Asmalı, "Çelik Kubbe'yi de yapacağız. KAAN'ı havalandırdık. Kendi yerli ve milli motorumuzu da takacağız. Bütün ekipmanları ve yazılımları ile Türkiye karada, havada ve denizde hem de uzayda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacak. Gençlerimizin de bunu başaracağına inanıyorum” diye konuştu.





HAİN SALDIRI MOTİVASYONU ARTIRDI

TUSAŞ’ın Ankara’daki tesislerine yönelik saldırıya da değinen Asmalı, şu ifadeleri kullandı: "Hain bir terör saldırısıyla derinden sarsıldık. Ama ben inanıyorum ki bu orda çalışan binlerce mühendis, teknik ekibe büyük bir itici güç olmuştur. Zaten büyük bir motivasyonla çalışıyorlardı ki ben de o tesisi iki kez ziyaret ettim. İnanıyorum ki şu anda yaptıkları işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir kez daha anlamış oldular. Türkiye'nin güvenliği için 85 milyonun huzur içinde uyuması için savunma sanayii olmazsa olmazlarımızdan biri."





Yemeyip içmeyelim savunmamız güçlensin

Türk savunmasının her şartta güçlü olması gerektiğini dile getiren Mahmut Asmalı, şöyle konuştu: "Açık söyleyeyim biz yemeyelim içmeyelim ama savunmayı güçlendirelim. Dolayısıyla buraya fon aktarılacaksa aktarılmalı. Savunma sanayiine fon oluşturacak ve 750 TL’lik kesintiyi kapsayan düzenlemenin ertelenmesine üzüldüm. 750 lira gibi bir rakam. Biz rahat uyuyorsak savunma sanayiinin gücü sayesinde oluyor bu. Daima destek vermeliyiz."











