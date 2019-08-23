Ekonomi Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali yola çıktı

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Murmansk şehrinden ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere yola çıktı. Uzunluğu 114, genişliği ise 30 metre olan yüzer nükleer santral, her biri 35 megavat kapasiteli iki reaktörden oluşuyor.

Haber Merkezi AA
Akademik Lomonosov
Akademik Lomonosov

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Murmansk şehrinden ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere yola çıktığı açıklandı.

Rosenergoatom AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Akademik Lomonosov, Pevek'e gitmek için 4 bin 700 kilometreden fazla yol katedecek.

  • Yüzer nükleer santralin işletmeye alınmasıyla, bölgede faaliyette olan Bilibino Nükleer Güç Santrali ve Chaunskaya Kombine Çevrim Santrali devre dışı bırakılacak.

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Murmansk şehrinde gerekli testlerin tamamlanmasının ardından ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere yola çıktı.

Uzunluğu 114, genişliği ise 30 metre olan yüzer nükleer santral, her biri 35 megavat kapasiteli iki reaktörden oluşuyor.

Yaklaşık 100 bin kişilik bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Akademik Lomonosov, sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda dünyanın da en kuzeyinde bulunan nükleer enerji santrali ünvanına sahip olacak.

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