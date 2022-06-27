Ekonomi E-faturaya geçişte son tarih 1 Temmuz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-faturaya geçişte son tarih 1 Temmuz

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-faturaya zorunlu geçişlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Bazı sektörlerin geçişi ciro limitiyle zorunlu kılınırken, konaklama gibi bazı sektörlerde geçiş, cirodan bağımsız olarak tüm şirketlere zorunlu tutuluyor.

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Haber Merkezi DHA
E-faturaya geçişte son tarih 1 Temmuz
Foto/arşiv

Pandemide hız kazanan dijital dönüşüm, şirketlerin fatura işlemlerini de dijitale taşıdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 22 Ocak'ta yayımlanan tebliğ, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağıya çekti.

2020 ve 2021’de brüt satış hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükelleflere, 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-faturaya geçiş zorunluluğu getirtildi.

2022 veya müteakip hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olarak belirlenirken, son tarih de 1 Temmuz 2023 oldu.

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