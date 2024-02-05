E-ticaret yasası tescillendi

Anayasa Mahkemesi (AYM), e-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için geçtiğimiz yıl çıkarılan e-ticaret düzenlemesini bir kez daha tescilledi. CHP’nin iptal başvurusunu reddeden AYM, bu kez de Danıştay’ın yasanın bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Ticaret Bakanlığının e-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için hazırladığı kanun teklifi, beş partinin oy birliğiyle TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 yılının başında yürürlüğe girmişti.

AYM’DEN BU KEZ DE DANIŞTAY'A RET

Daha önce söz konusu yasaya ilişkin CHP’nin iptal başvurusuna yönelik ret kararının ardından Danıştay’ın da yasanın bazı maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Danıştay’ın başvurusunda “Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir” maddesinin iptali istendi.

LİSANS ÜCRETİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

Danıştay ayrıca yıllık net işlem hacmi 10 milyar TL’yi aşan firmalara lisans alma ve 10 milyar TL ile 60 milyar TL’lik yıllık net işlem hacmi arasında kademeli şekilde lisans ücreti ödeme yükümlülüğü getiren maddenin de iptalini istedi. Danıştay’ın başvurusunu değerlendiren AYM, CHP’nin başvurusunda olduğu gibi, Danıştay’ın başvurusu ile ilgili de ret kararı verdi. Yeni yasa ile birlikte elektronik ticaret platformlarının kendi markalarını satamayacağı, aracılık edemeyeceği; net işlem hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan platformların elde ettiği verileri yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı yasal güvence altına alındı. Yasa ile ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar TL’yi aşan firmalara lisans alma yükümlülüğü getirilirken, 10 ile 60 milyar TL arasında da kademeli şekilde lisans ücreti yükümlülüğü getirildi.







