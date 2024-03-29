E-ticaret yasasıyla küçükler nefes aldı

Piyasada tekelleşmenin önüne geçmeyi ve bu sayede küçük yatırımcının büyümesine olanak sağlamayı amaçlayan tüketici dostu, yeni e-ticaret yasası, ilk üç ayında olumlu etkilerini göstermeye başladı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, düzenlemenin getirdiği adil ve şeffaf rekabet koşulları sayesinde e-ticaret sektörünün daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü söyledi. “Herkese nefes alma ve büyüme imkanı tanıyan bir yasa olarak görüyoruz” diyen Gökçetekin, “Sağlıklı ve rasyonel rekabetin olması herkes için faydalı. E-ticaret yasası sektör tarafından pek çok mecliste tartışıldı ve destekleniyor. Türkiye yasanın pozitif etkilerini de görmeye başladı. Küçük şirketler nefes aldı, şimdiden önemli büyüme rakamları yakaladılar. Tüm sektörün ve özellikle küçük şirketlerin büyüme oranına etkisi kısmi olarak yürürlükte olduğu 2023’te pozitif oldu. Henüz uygulamanın başındayız” diye konuştu.





TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Farklı engelleme girişimlerine rağmen, Anayasa Mahkemesi’nin de tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefleyen yasanın Anayasa’ya ve kamu yararına uygunluğunu iki kez teyit ettiğine dikkat çeken Gökçetekin, “Dünya’da da Türkiye’yi takiben benzer yasalar ardı ardına geliyor, İngiltere ve Avrupa Birliği de benzer uygulamaları yürürlüğe aldı. Çünkü adil rekabet herkes için iyi. Sektörde sağlıklı rekabetin olması müşterilerin ve satıcıların dolayısıyla Türkiye’nin faydasına diye görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.





2023’TE YÜZDE 104 BÜYÜME BAŞARISI

Satış hacimlerini enflasyonun üzerinde artırırken şirketin tüm finansal ve operasyonel göstergelerinde başarı elde ettiklerini belirten Gökçetekin, aynı zamanda son iki senede de en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olduklarını kaydetti. İstanbul’da basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Nilhan Onal Gökçetekin şirketin finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “2023 yılını yüzde 104 büyüme oranı ile kapattık. Şirketimiz, 11,9 milyon aktif müşteriyle yılı tamamladı. Müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 44 artarak 9,5'e yükseldi. Böylece 2023 yılında sipariş sayısımız yüzde 41 büyümeyle 113 milyona çıkarken; yıl boyunca her saniye yaklaşık 4 siparişi müşterilerine ulaştırdık. Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı kapsamında bölgedeki satıcı sayımız 10 bini, bölgeden toplam ticaret hacmi ise 4 milyar TL’yi geçti.”





HALKA ARZ GÜNDEMDE

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye’de halka arz konusuna da değinerek, “Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de halka arz konusunda yatırımcılardan çok fazla soru ve talep geliyor. Şirket yönetimi olarak bu stratejik opsiyonu etraflıca değerlendiriyoruz” dedi. Gökçetekin ödeme kolaylıkları konusunda da şunları söyledi: “Hepsipay 15 milyon müşterisi ile perakadencilere büyük bir fırsat sunuyor, Vadelendirme çözümlerinde açık ara pazar lideriyiz. Türkiye’de bizim kadar çeşitli finansal çözüm sunan başka bir platform yok. Bizim farkımız tüm çözümleri barındıran bir fintech olmamız.”



