‘E-ticaret’e sahte indirim cezası

Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine e-ticaret firmalarında satılan ürünleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 3 e-ticaret firmasında satışa sunulan bazı ürünlerde fahiş fiyatlar ve sahte indirimler belirledi. Yapılan tespitler firmalara bildirilirken, eş zamanlı olarak söz konusu ürünler için reklam yasakları getirildi. Bakanlık bir e-ticaret firmasına da idari para cezası kesti. İncelemelerde ortaya çıkan fiyat oyunlarına ilişkin bazı örnekler şöyle:

BEBEK BEZİ VE EMZİK FİYATINDA HİLE

Trendyol’da satılan bebek emziği ve bebek bezi fiyatlarında sahte indirim uygulandığı belirlendi. Yüzde 14.5 indirim ile 69 lira yerine 59 liraya satıldığı iddia edilen emziğin indirimden önceki son fiyatının 69 lira olmadığı, yani indirim yapılmadan vatandaşta indirim yapıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirlendi. Aynı şekilde 100 adet bebek bezi ise yüzde 59 indirim ile 150 lira yerine 61 liraya satışa sunulurken, bu ürünün fiyatında da göstermelik bir indirim uygulandığı tespit edildi. Kurul, yine aynı sitede bir ayakkabıda da indirim oyunu olduğunu ortaya çıkardı. Reklam Kurul, söz konusu ürünler için reklam yasağı getirdi.

533 BİN LİRA CEZA

Kurul, Hepsiburada’ya ilişkin şikayetleri incelemesinde ise 12 parçalık mutfak gereçleri setinin bin 999 lira yerine bin 199 liraya satıldığının iddia edildiğini, ancak indirim öncesi fiyatın yine iddia edildiği gibi bin 999 lira olmadığını belirledi. E-ticaret firmasının bir önceki yıla ait yıl sonu indirimleri de mercek altına alınırken makyaj, ev gereçleri, hijyen ve temizlik ile zeytinyağı gibi ürünlerde gerçek indirimler yapılmadığı görüldü. Kurul iki farklı kararında firmaya biri 114 bin 326 lira, diğeri ise 419 bin 126 lira olmak üzere toplamda 533 bin lira idari para cezası kesti.

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